Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Магнит» подтвердил безопасность фискальных операций

Национальный аттестационный центр «Информзащиты» провел проверку автоматизированной информационной системы «Оператор фискальных данных» АО «Тандер», входящего в группу компаний «Магнит», на соответствие требованиям информационной безопасности, обозначенным в 17 приказе ФСТЭК России. Заказчик успешно прошел аттестацию. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

В соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» все операторы фискальных данных должны обеспечивать высокий уровень защиты данных обрабатываемых в автоматизированных системах.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Специалистами НАЦ были проведены комплексные мероприятий, включающие в себя техническую и организационную подготовку, что позволило автоматизированной информационной системе АО «Тандер», в которой обрабатываются фискальные данные, успешно пройти аттестационные испытания. Компания получила аттестат соответствия объекта информатизации по безопасности информации.

«Благодарим компанию АО «Тандер», что на протяжении долгого времени выбирают нашу компанию проводить работы по защите самого ценного – информации. В рамках данного проекта стоит отдельно отметить, что нашими специалистами по защите информации была реализована катастрофоустойчивая система, соответствующая самым высоким стандартам безопасности информации», – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

«Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще