Разделы

ПО Безопасность Инфраструктура
|

НАЦ аттестовал облачную платформу «Спикател»

Национальный аттестационный центр (НАЦ, группа компаний «Информзащита») провел аттестацию на соответствие требованиям к первому уровню защищенности персональных данных облачной платформы «Спикател», расположенной в ЦОДах в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Эксперты НАЦ провели комплекс работ для достижения положительного результата аттестационных испытаний. По результатам проведенных работ «Спикател» получил Аттестат соответствия требованиям к первому уровню защищенности – УЗ-1, который является наивысшим уровнем защищенности персональных данных в соответствии с российским законодательством.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

«Пользователям облачных платформ крайне важно знать, что их данные защищены. Аттестация становится подтверждением, что клиенты могут доверять предоставляемому сервису. Получение аттестата соответствия для «Спикател» – это не только выполнение требований законодательства, но и определенный знак качества оказываемых услуг», — сказал генеральный директор ООО «НАЦ» Дмитрий Пойгин.

НАЦ в дальнейшем также будет проводить работы по периодическому контролю на соответствие уровню защищенности платформы «Спикател».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Творящееся на складах Ozon теперь не скрыть: видео с объектов начали передавать на хранение. Продавцы желают получить доступ

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет в два счета захватить ПК. Жертве достаточно лишь открыть архив

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще