Количество атак на системы проведения ЕГЭ возрастет на 30%

Хакеры традиционно активизируются во время периода школьных экзаменов. В 2024 г. на информационные системы, используемые при проведении ЕГЭ, совершалось около 1000 кибератак ежедневно, в 2025 г. таких инцидентов станет примерно 1200-1300 в сутки. Эксперты «Информзащиты» связывают это с повышением интереса хакеров к сфере образования, а также увеличением числа попыток самих учеников сорвать экзаменационный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Злоумышленники все чаще атакуют сферу образования из-за стремления заполучить персональные данные, которые в большом количестве хранятся в организациях отрасли. Например, злоумышленники организуют фишинговые атаки на людей, ответственных за проведение экзаменов. Жертва может установить вредоносное ПО, если перейдет по фейковой ссылке или скачает зараженный файл. После этого система может быть парализована программой-шифровальщиком, или же хакеры украдут чувствительные данные.

Ученики традиционно ответственны примерно за 10% атак на информационные системы ЕГЭ. Развитие технологий искусственного интеллекта, который помогает создавать вредоносный код и выступает в качестве консультанта в ходе хакерской атаки, снижает порог входа в киберпреступную деятельность, и больше школьников способны совершить попытку срыва экзаменов.

«Все акторы преследуют разную мотивацию. Школьники не хотят, чтобы экзамены состоялись, потому что не готовы к ним или же хотят таким образом выразить протест. Профессиональные хакеры стремятся заполучить данные или даже разместить в системе вредоносное ПО, например, вымогатели. Так или иначе, образовательная система в период экзаменов особо подвержена кибератакам», - сказал генеральный директор Национального аттестационного центра «Информзащиты» Дмитрий Пойгин.

Эксперты «Информзащиты» указывают, что целью злоумышленников являются не только школьные, но и университетские экзамены, особенно вступительные мероприятия. Многие из них с 2020 г. проводятся в дистанционном формате с использованием систем прокторинга, которые позволяют отслеживать действия экзаменуемого и обеспечивают честность сдачи.

«Прокторинговые платформы осознают важность обеспечения защиты. Во-первых, они хранят большое количество персональной информации, включая видеоматериалы человека. Во-вторых, от них зависит честность проведения экзаменов, что напрямую влияет на справедливое распределение мест в учебных заведениях. В марте 2025 г. НАЦ «Информзащиты» успешно реализовал проект для одной из самых крупных платформ – ProctorEdu (разработка ООО «Проктор»). Мы внедрили системы обеспечения безопасности, проверили ее эффективность, подтвердили соответствие системы требованиям законодательства в области защиты персональных данных. Таким образом, ProctorEdu на сегодняшний день является единственной платформой онлайн-прокторинга в России, обладающей такой степенью защищенности», - отметил Пойгин.