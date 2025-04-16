Alpha BI 5.7.0: новый релиз расширяет аналитические и интеграционные возможности платформы

Вышел релиз 5.7.0 платформы Alpha BI от компании «БАРС Груп». В обновлении представлены расширение визуального конструктора дашбордов, переработанная работа с HTTP-сервисами в ETL, улучшенная синхронизация с Active Directory и важные изменения в механизмах безопасности и администрирования. Об этом CNews сообщили представители компании «БАРС Груп».

Главное нововведение – новые числовые виджеты «Ввод числа» и «Ползунок», которые обеспечивают гибкий ввод параметров для интерактивных информационных панелей, поддерживают шесть режимов конфигурации и значительно расширяют пользовательские сценарии – от фильтрации данных до построения моделей «что, если».

Интеграционная часть продукта получила поддержку HttpClient, механизм TCP Keep Alive, проверку настроек, а также более надежную обработку длительных и нестабильных соединений.

«Каждый релиз Alpha BI – это шаг к зрелой и устойчивой BI-платформе, ориентированной на задачи бизнеса и удобство разработчиков. В версии Alpha BI 5.7.0 мы сосредоточились на расширении аналитических сценариев и улучшении инфраструктурных компонентов, которые делают внедрение и поддержку еще более надежными», — сказал Арслан Катеев, руководитель отдела разработки Alpha BI.