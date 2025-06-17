Alpha BI примет участие в CNews Forum Кейсы 2025

24 июня российская платформа бизнес-аналитики Alpha BI выступит участником CNews Forum Кейсы 2025 — одного из ключевых мероприятий в сфере ИТ и цифровой трансформации.

Alpha BI — российская BI-платформа уровня Enterprise, включённая в реестр отечественного ПО. Платформа разрабатывается для решения задач корпоративной аналитики, построения DWH, регламентированной и интерактивной отчетности.

Бизнес-аналитика Alpha BI уже успешно применяется в государственных структурах и крупном бизнесе: РЖД, Вертолёты России, Ростех, Татнефть, Татэнерго, Минздрав РФ, ОЭЗ «Алабуга» и других организациях.

На стенде Alpha BI будет представлена новая разработка — Alpha OLAP, первая отечественная альтернатива Microsoft SSAS. Решение ориентировано на компании, заинтересованные в независимой, высокопроизводительной OLAP-аналитике с интеграцией в существующую IT-инфраструктуру. Alpha OLAP поддерживает работу с различными типами СУБД (PostgreSQL, ClickHouse, Greenplum и др.), Excel-клиентами и BI-модулями визуализации.

Делегатам мероприятия команда Alpha BI продемонстрирует в реальном времени, как отечественные BI-решения помогают снижать технологические риски, обеспечивать импортонезависимость и сохранять преемственность аналитических процессов. Особое внимание будет уделено опыту миграции с зарубежных BI-платформ, а также гибким сценариям внедрения и масштабирования.

Посетить стенд Alpha BI можно будет в течение всего дня работы форума.

Подробнее о BI-системе на сайте: https://bars-alpha.bi