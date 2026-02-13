Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190504
ИКТ 14702
Организации 11390
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26594
Персоны 82802
География 3027
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Романова Валентина


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Каждый второй сотрудник присматривается к коллегам через цифровые сервисы офиса 1
24.01.2017 «Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Романова Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 1
БАРС Груп 562 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 1
БАРС.Alpha BI 47 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419199, в очереди разбора - 726312.
Создано именных указателей - 190504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще