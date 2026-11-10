Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204171
ИКТ 15879
Организации 11992
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3601
Системы 27072
Персоны 89020
География 3174
Статьи 1600
Пресса 1353
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2878
Мероприятия 898

Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica Analytics Polymatica BI Polymatica Dashboards

Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.11.2026 Модуль Dashboards в BI-системе «Полиматика»: новые возможности для работы с данными и отчетами 2
23.09.2026 ИИ для ключевых этапов закупочного процесса: «БФТ-Холдинг» расширил возможности «БФТ.Закупки» 1
07.09.2026 BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel 1
06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике 1
06.02.2026 Команда Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards 3
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных 1
15.01.2026 «БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных 1
27.05.2025 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft 1
21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI 1
06.02.2025 SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica 1
28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов 1
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами 1
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD 1
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) 1
22.05.2024 На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства 1
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? 2
13.05.2024 В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica 1
22.04.2024 Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica 1
02.04.2024 В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных 1
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics 2
22.12.2023 Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис» 1
12.12.2023 SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос» 2
05.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг решений для бизнес-аналитики BI 2023 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI 1
25.04.2023 РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica 1
14.03.2023 Polymatica BI теперь доступна в облаке 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
29.08.2022 Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт 1
23.08.2022 «Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы 2
19.11.2021 ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов 1
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 41
Softline - Софтлайн 3838 23
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 21
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 8
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 450 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 111 6
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 6
Ростелеком 11103 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 4
SAP SE 5637 4
Oracle Corporation 7132 4
Salesforce - Tableau Software 128 4
Qlik - QlikTech 177 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 3
IBM - International Business Machines Corp 9724 3
SAS Institute 1093 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 173 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 552 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 200 3
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 209 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 3
SoftClub - СофтКлуб 160 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
CodexProj - Кодекспродж 5 3
9800 2
АйТи - Аплана Группа компаний 186 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 2
Ланит - Норбит - Norbit 434 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 441 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 158 2
Luxms 125 2
БиАЙ Про 13 2
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 31 2
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн - OFD-Softline 5 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Денвик Аналитика 2 1
Град ИТП - Град Институт территориального планирования 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 1
Альфа-Банк 1997 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
АльфаСтрахование СГ 408 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 373 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 260 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
ACGM - Айсиджиэм 2 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 133 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 35
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1832 32
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6669 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6774 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 16
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2151 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8033 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55367 11
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1460 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24632 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26738 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2801 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13427 8
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 475 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4760 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5432 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 6
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 581 6
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 443 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2484 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1990 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 5
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 56 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 567 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7985 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1042 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10950 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5488 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36463 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8483 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 51 33
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica ML - Polymatica Machine Learning 20 17
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 7
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 6 5
Microsoft Office 4270 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Полиматика Бизнес Решение - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 11 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 273 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1481 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 4
Softline - WorkFlowSoft 64 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 3
НКТ - Р7-Офис 563 3
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 122 3
Softline - DeskWork 117 3
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 19 2
БиАй Про - Modus BI 30 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 828 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 2
БАРС.Alpha BI 48 2
Luxms BI 124 2
FanRuan - FineBI 34 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 81 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 11 2
Vitro Software - Vitro CAD 17 2
Orion soft - Proxima DB 55 2
Ланит - Норбит - Norbit BI - Norbit Business intelligence 6 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 2
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 52 1
Эскадо 9 1
MONT Office 4 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1123 1
Google Android 15420 1
Apple iOS 8685 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 446 1
Крот Иван 9 7
Воротынцев Григорий 11 7
Куликовский Сергей 9 5
Бредихин Алексей 4 3
Зареченская Екатерина 2 2
Хмелевский Иван 2 2
Германович Сергей 8 2
Сидорин Максим 2 2
Мустафаев Эльвин 3 2
Прибочий Михаил 44 2
Тадевосян Максим 12 2
Белова Ольга 6 2
Раевский Роман 16 2
Сашин Геннадий 10 2
Занозина Екатерина 3 2
Лисица Александр 2 1
Гаранкина Светлана 1 1
Яшенкова Наталья 5 1
Вознесенская Наталья 1 1
Кока Виктория 1 1
Ахмедов Алан 1 1
Зайтениди Наталья 1 1
Демидов Сергей 130 1
Глазков Александр 153 1
Паршин Максим 323 1
Карпов Иван 79 1
Назарова Анна 52 1
Андрианов Павел 86 1
Яппаров Тагир 112 1
Рыбаков Пётр 2 1
Волотовская Елена 49 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Полякова Екатерина 6 1
Попов Виталий 29 1
Зейтениди Наталья 40 1
Белова Светлана 13 1
Спирин Антон 88 1
Тараторин Александр 58 1
Смирнов Денис 25 1
Горожанкин Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 2
Беларусь - Белоруссия 6399 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 264 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55245 1
Европа 25069 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13895 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12183 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54489 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58854 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16488 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34564 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27857 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6016 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4832 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 2
Образование в России 3058 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6742 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12511 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 306 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10651 1
НКО - Некоммерческая организация 656 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4702 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 169 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22220 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6667 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 98 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 411 1
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8363 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5196 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18533 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 1
Паспорт - Паспортные данные 2906 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Автокод (портал) 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 3
Gartner - Гартнер 3682 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще