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«САГА Технологии» вступила в консорциум «Вычислительная техника»

Компания «САГА Технологии» официально присоединилось к консорциуму «Вычислительная техника», объединяющему российских разработчиков и производителей вычислительной техники.

Генеральный директор «САГА Технологии» Андрей Жолобов подчеркнул, что вступление в консорциум открывает новые возможности для сотрудничества с государственными органами и крупнейшими игроками рынка: «Для нас это важный шаг, позволяющий выстроить эффективную коммуникацию с институтами власти и лидерами отрасли. Мы видим значительный потенциал развития высокотехнологичного производства в России и готовы к активному взаимодействию в рамках Консорциума. Благодарим коллег за доверие и уверены, что совместные усилия станут драйвером прогрессивных изменений в отечественной индустрии вычислительной техники».

Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева также отметила значимость пополнения состава новым участником: «АО „САГА Технологии“ — один из ведущих российских разработчиков и производителей в сфере банкоматов, касс самообслуживания и платежного оборудования. Мы рады приветствовать компанию в рядах консорциума и уверены, что их участие внесет значимый вклад в общее дело — развитие передовой российской вычислительной техники».

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