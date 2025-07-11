В Москве растет выпуск навигационных приборов

В январе-мае 2025 г. столичные производители почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличили производство навигационных приборов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва является ведущим центром развития высокотехнологичного производства. Столичные предприятия демонстрируют высокий уровень компетенций и постоянно совершенствуют свои разработки. В январе-мае 2025 г. столичные производители на 66,4% увеличили производство навигационных, метеорологических, геофизических и других приборов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Московские компании активно разрабатывают современное навигационное оборудование, которое находит применение в различных отраслях промышленности», – отметил Анатолий Гарбузов.

Например, столичная компания «Итэлма» выпускает решение для точного земледелия – автопилот для сельскохозяйственной техники. Это система автоматического управления, которая полностью берет на себя функции рулевого управления сельскохозяйственной техникой – трактором, комбайном, самоходным опрыскивателем.

С начала производства компания поставила более 2000 автопилотов аграриям России, а также продвигает свои решения в Казахстане и Белоруссии.

Система решает целый комплекс задач, повышающих эффективность сельскохозяйственных работ. Автопилот подходит для большинства технологических операций в поле и работает в сложных условиях: на уклонах, в любое время суток и при ограниченной видимости. Поддержка различных шаблонов движения, возможность создания оптимальных непрерывных маршрутов в собственном облачном веб-приложении, работа в диапазоне скоростей от 0,9 до 36 км/ч, интеллектуальный авторазворот, а также возможность управления прицепными орудиями непосредственно с дисплея терминала в кабине трактора – все это делает автопилот незаменимым помощником каждого фермера.

Благодаря автоматизации вождения производительность труда возрастает на 20% – те же работы выполняются быстрее и точнее по сравнению с ручным управлением.

Конструктивно автопилот состоит из навигационного контроллера, навигационного терминала с программным обеспечением, а также руля с элекпроприводом или гидравлических компонентов (в зависимости от версии – электрической или гидравлической).

«Точность движения автопилота гарантируется навигационным контроллером. В его основе наш собственный электронный модуль, спроектированный без использования зарубежного ГНСС чипа. Это санкционно-стойкое, программно-управляемое, гибкое и универсальное решение для текущих и будущих применений в различных отраслях, где требуется точное позиционирование. Стандартизированный размер электронного модуля ГНСС и поддержка всех стандартных протоколов обмена данными позволяет использовать его для замены устаревших или недоступных к покупке импортных модулей в существующих устройствах, а также быстро встраивать его в архитектуру новых изделиий», – сказал генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев

Автопилот работает как от спутников ГНСС с точностью 3-7 см, так и от статично установленной базовой RTK-станции, гарантирующей точность навигации от 2,5 см.

Работу системы обеспечивают собственные программно-аппаратные технологии. Технология «Квадро» обеспечивает прием сигналов от максимального количества доступных спутников ГНСС, обеспечивая надежность и стабильность приема сигнала, технология «Итэлма Струна» поддерживает точное движение по курсу в течение 30 минут даже после потери корректирующего сигнала, например, при езде вдоль лесополосы или на холмистой местности, а функция быстрого старта позволяет начать работу в течение считанных минут после запуска двигателя.