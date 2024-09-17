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В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат

На площадке Индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» НПП «Итэлма» запустит первое и единственное в России крупносерийное производство печатных плат. Новая площадка будет высокотехнологичной с максимальной локализацией и роботизацией. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва по поручению мэра Москвы Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям – более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние пять лет промышленность столицы показывает рекордные результаты. Только с начала этого года объем обрабатывающего производства в городе вырос на 14,7% и продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, на территории «Руднево» разместится новое производство более чем на 20 тыс. кв. м., где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования», – отметил Максим Ликсутов.

Применение новейших систем на определенных участках позволит повысить качество выпускаемых печатных плат и снизить риски остановки производства. Кроме того, особенно опасные участки производственных линий будут роботизированы.

«На заводе будут производиться печатные платы до 6 класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование. Сегодня такая продукция пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Запуск такого высокотехнологичного производства у нас в городе позволит покрыть существующий спрос на такие платы, привлечь инвестиции в столицу и обеспечить москвичей новыми рабочими местами. В дальнейшем компания может получить статус резидента ОЭЗ, что откроет им новые меры поддержки в формате налоговых преференций», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

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Как отметил генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев, компания решила запустить производство печатных плат в связи с растущим спросом на российском рынке.

«Только наша собственная потребность в печатных платах на 2023 г. составила 40 тыс. кв. м, а до 2030 г. нам будет необходимо в два раза больше кв. м. печатных плат в год. При таких объемах требуется специальный высокотехнологичный процесс, поэтому мы решили подойти к вопросу основательно и создать предприятие, которое сможет удовлетворять эти нужды», – сказал Алексей Воробьев.

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