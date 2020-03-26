Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Smart Engines представила Smart IDReader 3.6 для удаленной идентификации клиентов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines выпустила новую версию системы искусственного интеллекта для распознавания документов Smart IDreader 3.6, в которой значительно повышена точность извлечения данных, а также добавлена возможность проверки паспорта гражданина РФ на наличие признаков подделки. Основной упор при ее создании сделан на повышение безопасности обработки данных клиентов в дистанционных каналах обслуживания, требующих удаленной идентификации и верификации.

Ключевое новшество представленной обновленной системы Smart IDreader – возможность анализа на подлинность российского паспорта, а именно: выполнение проверок документа на наличие корректной машиночитаемой зоны (MRZ), соответствия цвета страниц паспорта и цвета оттиска печати эталонным значениям, наличия и корректность отображения специфических элементов защиты. Использование Smart IDReader значительно снижает риск использования мошенниками скомпрометированных документов при доступе к финансовым, страховым, медицинским и другим сервисам и услугам, предусматривающим удаленную идентификацию пользователя.

В новой версии значительно улучшено распознавание двумерных штрихкодов AZTEC, которые используются на квитанциях ФНС России, повышена точность распознавания всех видов банковских карт, улучшены алгоритмы автоматического определения типа документов для режимов потоковой обработки и извлечения данных из документов без предварительного указания пользователем их типа.

Достижения компании в области компьютерного зрения и машинного обучения позволяют системе устойчиво работать на фотографиях и в видеопотоке с камеры мобильных устройств и веб-камеры. В новой версии SDK реализованы общесистемные улучшения алгоритмов распознавания, которые позволяют распознавать документ удобно для пользователя без предварительного «прицеливания» и в различных условиях освещения. Искусственный интеллект самостоятельно определяет угол наклона и перспективу, находит документ на изображении и извлекает необходимые поля. Значительно повышено рабочее разрешение: для уверенного распознавания достаточно минимальной высоты символа в 10 пикселей.

Компания обращает внимание, что с 26 марта 2020 года российским частным компаниям при приобретении лицензий на использование Smart IDReader в мобильных, серверных и десктопных приложениях предоставляется скидка в размере 40% от базовой стоимости для мирового рынка.

«Для нас, как B2B компании очень важно, чтобы наши российские клиенты имели возможность повышать качество предоставления своих услуг за счет внедрения высокотехнологичных наукоемких решений. В сегодняшних достаточно сложных финансово-экономических и социальных условиях мы поддерживаем российские частные компании, и поэтому при заключении контрактов на использование Smart IDreader предоставляем им скидку», - сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

Протестировать возможности новой версии можно, установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google play или App Store.

Другие материалы рубрики

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

«Битрикс24» стал бесплатным

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной