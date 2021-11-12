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Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов

Предупреждая усиление контроля за соблюдением анти-ковидных мер из-за сложной эпидемиологической ситуации, ученые из Smart Engines создали технологию потокового распознавания штрих-кодов. В частности, теперь проверка QR-кодов в самолетах, поездах и магазинах, о внедрении которой недавно заявили в Государственной Думе, значительно упрощается для проверяющих сотрудников и населения. Если к QR-коду требуется подтверждение личности, то решение Smart Engines позволяет распознавать и паспорт РФ.

Система Smart Engines позволяет сканировать линейные и матричные штрих-коды для широкого спектра документов. Новая версия может сканировать баркоды, когда в кадре одновременно присутствует нескольких кодов и когда необходимо считывать данные коды один за одним в видеопотоке в режиме реального времени. Пользователи мобильных приложений могут сканировать QR-коды, AZTEC и другие баркоды для быстрой оплаты коммунальных платежей, товаров и услуг в точках продаж, налоговых и бюджетных квитанций, счетов, а также для оптимизации и автоматизации складской логистики, выполнения контроля маркировки и обеспечения антиковидных мер безопасности.

Программное обеспечение Smart Code Engine делает процесс сканировании штрих-кода удобным и понятным. Система автоматически обнаруживает, определяет тип и распознает данные штрих-кода. Алгоритмы распознавания устойчивы к плохим условиям освещения, ракурсу съемки и геометрическим искажениям. Технология распознает даже поврежденные и перевернутые штрих-коды.

Использование флагманской технологии зеленого ИИ GreenOCR позволяет быстро распознавать данные штрих-кодов на устройствах даже с ограниченной вычислительной мощностью: бюджетных смартфонах и мобильных терминалах. Процесс сканирования выполняется автоматически на самих устройствах, без передачи данных вовне. Это безопасно как для пользователя, так и для разработчиков приложений.

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