Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) расширяет аудиторию пользователей мобильного приложения «Честный знак». Теперь оно выпущено и для смартфонов марки Huawei и Honor и доступно в Appgallery.

С помощью приложения «Честный знак» каждый потребитель может проверить легальность приобретаемого товара и убедиться в его качестве. Достаточно отсканировать Datamatrix-код с упаковки, чтобы получить всю необходимую информацию о покупке: кем и когда произведён товар, срок годности, может ли товар находиться в продаже. Цифровая маркировка внедрена в такие группы товаров как лекарства, молочная продукция табак, товары лёгкой промышленности, обувь, шубы, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Помимо этого, приложение имеет достаточно обширную функциональность. Доступен поиск препаратов в ближайших аптеках и будильник приема лекарств. В приложении можно ознакомиться со статьями о контрафакте и фальсификате. Некоторые продукты уже проверены экспертами Роскачества и имеют знак качества, для них доступны результаты лабораторных исследований. Помимо этого, в приложении регулярно проходят задания и акции, по итогам которых разыгрываются денежные призы.

Ранее приложение «Честный знак» было доступно только в Apple App Store и Google Play для пользователей iOS и Android. Его установили более 4,6 млн человек, которые отсканировали более 60 млн товаров.