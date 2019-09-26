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«Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак»

ИТ в госсекторе

«Курское молоко» провело тестирование системы маркировки и прослеживания «Честный знак» на двух видах готовой молочной продукции. Цифровые коды DataMatrix были нанесены на бутылки с молоком и упаковки творога.

Для настройки линий использовалось техническое зрение компании Omron, процесс настройки для тестового выпуска продукции занял не более одного часа, запуск маркировки на линии не привел к сбоям и потере скорости. Таким образом, установка дополнительного оборудования не потребовала существенных временных затрат и изменения технологических процессов.

«Курское молоко производит готовую молочную продукцию с 2005 года. В год перерабатывается порядка 280 тонн сырья и производится 2,5 млн. упаковок готовой молочной продукции. Мы подключились к проекту в числе первых участников, потому что видим в нем большие возможности для нашей отрасли. Кроме того, продукция будет защищена от подделок, и покупатель сможет увидеть всю информацию о товаре с помощью мобильного приложения. Мы также рассчитываем на эффект от маркетинговых акций, которые будет возможно запускать при помощи кодов на упаковках», - сказал генеральный директор «Курского молока» Сергей Дворников.

«Курское молоко» является участником эксперимента по маркировке молочной продукции с 7 августа 2019 года. Завод одним из первых оценил возможности, которые приносит бизнесу маркировка в борьбе с контрафактом и повышении эффективности продаж.

«Начавшийся в июле этого года эксперимент проходит успешно. В нем участвуют более 30 производителей готовой молочной продукции. Ведутся обследования производственных площадок участников для оценки необходимых изменений с введением маркировки, совместно с отраслью формируются методически рекомендации. Мы открыты к сотрудничеству и призываем производителей регистрироваться в эксперименте, чтобы заранее опробовать все необходимые процессы для запуска маркировки», - сказал руководитель товарной группы Молоко ЦРПТ Алексей Сидоров.

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции был запущен Минпромторгом 15 июля 2019 года и продлится до 1 марта 2020 года. Обязательная маркировка «готового молока» стартует 1 июня 2020 года. Оператор пилотного проекта – Центр развития перспективных технологий, который создает единую систему маркировки и прослеживания товаров – «Честный знак».



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