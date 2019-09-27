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Правительство упростило правила маркировки табака

Правительство России опубликовало постановление №1250 от 26 сентября 2019 г., которое вносит утончения в постановление № 224 от 28 февраля 2019 г. о правилах маркировки табачной продукции.

Уточнения коснулись пачек сигарет и папирос, которые были выпущены по всем правилам до момента начала обязательной маркировки – 1 июля 2019 г. Они были приравнены к табачной продукции, которую производители стали обязаны маркировать с 1 июля.

Еще одним уточнением стало ограничение срока жизни кода маркировки. После получения DataMatrix у производителей будет 20 рабочих дней для его нанесения на упаковку. Если нанесение не произойдет, код будет отозван и его использование станет невозможным.

Для организаций розничной торговли, которые используют кассы в удаленных местностях без передачи сведений в ОФД уточнен срок в 30 календарных дней для отправки сведений о продажах напрямую в систему «Честный знак». Те сведения, который были сформированы с 1 июля до 27 сентября должны быть переданы в систему не позднее 26 октября 2019 г.

«Эти изменения уточняют процессы, ранее закрепленные в правилах, и не повлияют на текущие процессы, которые уже есть в отрасли», – отметили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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