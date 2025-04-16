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Таирова Лиана


УПОМИНАНИЯ


16.04.2025 «Компания Натрули» протестировала маркировку бакалеи с помощью «Контура»​ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Таирова Лиана и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
8441 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
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СКБ Контур - Контур.Маркировка 7 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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