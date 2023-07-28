Власти готовятся ужесточить систему маркировки товаров. Нынешний порядок не гарантирует безопасности

Правительство готовится запустить эксперимент по усилению контроля за безопасностью товаров с использованием система маркировки «Честный знак». Старт эксперимента запланирован на 1 августа 2023 г. Участие в нем будет добровольным.

Эксперимент с цифровой маркировкой

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о проведении на всей территории России эксперимента по контролю за безопасностью товаров на базе государственной информсистемы мониторинга за маркируемыми товарами (система маркировки «Честный знак»). Эксперимент затронет производителей бутилированной воды, обуви, парфюмерии и шин, участие в нем будет добровольным, как сообщает «Коммерсант».

Эксперимент запланирован на срок с 1 августа 2023 г. по 31 июля 2024 г. В нем будут задействованы Минпромторг, Минэкономики, Минцифры, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС и Ростехнадзор, а также оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Наличие разрешительных документов не гарантирует безопасности продукции — сейчас нельзя определить, на какой именно товар выдан документ, пишет издание. Поэтому необходимо усилить контроль безопасности. За счет интеграции информационных систем будет происходить привязка разрешительного документа к конкретному маркированному товару и синхронизация актуального статуса документов.

Фото: ЦРПТ Эксперимент с использованием системы «Честный знак» планируется начать с 1 августа 2023 года

«Информация от пользователей будет распределяться по личным кабинетам ведомств — Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора. В системе появятся кабинеты Росаккредитации для проведения проверки обращений с привлечением органов по сертификации и отзыва документов на небезопасные товары»,— сообщили изданию представители оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Усиление мер безопасности

В 2021 г. Минпромторг, Росаккредитация и ЦРПТ подписали соглашение о взаимообмене сведениями о товарах, обращающихся на российском рынке. Росаккредитация передает в систему маркировки документы, подтверждающие проверку товаров на безопасность,— сертификаты и декларации о соответствии.

«Содержание разрешительных документов не проходит проверку соответствия описанию товара в информационной системе маркировки, и однозначно определить, на какой именно товар выдан документ, не представляется возможным», — указано в пояснительной записке к проекту постановления об эксперименте. Представители Минпромторга рассказали «Коммерсанту» — это приводит к тому, что недобросовестные предприниматели могут использовать разрешительные документы не на ту продукцию или за рамками сертифицированной партии (если документ выпущен на ограниченную партию), а также применять отозванные или аннулированные сертификаты и декларации о соответствии.

Интеграция информационных систем Росаккредитации и маркировки позволит привязать к каждому сертификату набор уникальных идентификаторов товара. В этом случае можно будет видеть, к какому конкретному товару привязан какой документ.

Национальная система маркировки

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Система создана в 2017 г. Это первый в России проект государственно-частного партнерства в ИТ, как указано на официальном сайте системы. Частный партнер в партнерстве — оператор системы маркировки ЦРПТ.

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Специальный уникальный код, наносимый каждую единицу товара позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится. Производитель или импортер прикрепляет марку с уникальным кодом или печатает код на этикетке товара. Для разных товаров предусмотрены разные способы маркировки. Например, для меховых изделий выбрали RFID-метки — микрочипы, в которых с помощью радиочастотной идентификации зашифрованы сведения об объекте. Сигареты, обувь, одежду маркируют двухмерными штрихкодами DataMatrix.

Отрасли для введения маркировки определяются правительством по представлению министерств, ведомств и самих компаний из любой отрасли. Власти последовательно наращивают возможности использования маркировки для контроля над рынками и для подтверждения безопасности продукции. Приоритет отдается тем, в которых особенно остро стоит проблема нелегального оборота и где контрафактная продукция оказывает наибольшее влияние на безопасность потребителей — например, лекарства и продукты питания.