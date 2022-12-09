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Софт для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM заработал на «Ред ОС»

Российские ИТ-компании «Фродекс» и «Ред софт» завершили тестирование на совместимость системы управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM и Vulns.io Linux Scanner с отечественной операционной системой «Ред ОС». Результаты работ закреплены в сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Сегодня российские организации, в том числе объекты КИИ, активно переходят на отечественное программное обеспечение. С целью предоставления заказчикам единого комплекса российские разработчики обеспечивают работоспособность прикладного ПО в среде импортонезависимых операционных систем. Например, Vulns.io Enterprise VM теперь работает в среде отечественной «Ред ОС», сканирует ее на уязвимости, проводит инвентаризацию, комплайнс и хардеринг.

Vulns.io Enterprise VM – это автоматизированная самообновляемая система для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры. Так, Enterprise-версия уже успешно применяется для аудита и мониторинга операционных систем и установленного на них программного обеспечения, запущенных docker-контейнеров, а также docker-образов в docker-реестрах. Система в автоматизированном круглосуточном режиме ищет уязвимости во всех элементах информационной системы, мгновенно фиксирует их в системе и отправляет оповещения службе безопасности. Система многофункциональна и позволяет решать ряд задач, среди которых управление уязвимостями, управление обновлениями, мониторинг соответствия уровню риска, усиление защищенности, инвентаризация.

Vulns.io Linux Scanner – это консольная Linux-программа с псевдографическим интерфейсом для проведения аудита уязвимостей Linux-дистрибутивов. Сканер позволяет проводить аудит уязвимостей с такой же высокой скоростью и точностью и без необходимости загрузки базы данных уязвимостей.

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«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

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