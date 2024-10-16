Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)

Компания «Фродекс» объявила о начале поддержки операционной системы «МСВСфера» 9 (ГК Softline) в своем продукте Vulns.io Enterprise VM - системе для управления уязвимостями и анализа защищенности активов ИТ-инфраструктуры в автоматическом режиме. Интеграция двух этих продуктов предоставит предприятиям и организациям возможность безопасно работать с критически важными системами в корпоративных и государственных структурах. Об этом CNews сообщили представители «Фродекс».

Vulns.io Enterprise VM защищает ИТ-инфраструктуры, выявляя уязвимости не только в операционных системах, но и в установленном ПО, контейнерах, docker-образах и других активах. Особенностью системы является ее совместимость с более чем 20 различными ОС, включая российские Linux-дистрибутивы, что делает ее универсальным инструментом для обеспечения кибербезопасности.

Операционная система «МСВСфера» — российская разработка на основе ядра Linux, ориентированная на обеспечение безопасности и импортозамещения в условиях санкций и растущих киберугроз. ОС поддерживает различные архитектуры процессоров, что позволяет максимально использовать все возможности продукта от компании «Фродекс».

Vulns.io Enterprise VM позволяет не только выявлять уязвимости с высокой скоростью аудита активов, но и приоритезировать их устранение по различным методикам, включая рекомендации ФСТЭК. Это помогает быстрее реагировать на потенциальные угрозы и своевременно обновлять уязвимые компоненты ИТ-инфраструктуры. Также система предлагает инструмент патч-менеджмента, что позволяет устранять уязвимости путем установки обновлений ПО непосредственно из интерфейса продукта.

Совместимость Vulns.io Enterprise VM с операционной системой «МСВСфера» — важное событие для отечественного бизнеса. ОС набирает популярность благодаря своему высокому уровню безопасности и соответствию российским стандартам, в том числе требованиям ФСТЭК. Vulns.io Enterprise VM поможет поддерживать ИТ-инфраструктуру любого масштаба в защищенном состоянии, предоставляя актуальную информацию об уязвимостях и помогая оперативно реагировать на них.

«Наши клиенты теперь могут использовать Vulns.io Enterprise VM для повышения уровня защищенности серверов и рабочих станций с ОС «МСВСфера». Решение позволит обеспечить надежную защиту от уязвимостей, в том числе в условиях необходимости перехода на отечественное ПО, — сказал Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов компании «Фродекс». — Наша компания постоянно работает над расширением совместимости с российскими программными продуктами, чтобы предложить полный набор инструментов кибербезопасности для импортозамещаемых решений».

Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит»: «Совместимость ОС «МСВСфера» с Vulns.io Enterprise VM — это важный шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Наша операционная система, разработанная для enterprise-пользователей, теперь обладает расширенными возможностями защиты благодаря интеграции с передовой российской системой управления уязвимостями. Это сотрудничество укрепляет позиции ОС «МСВСфера» как надежной альтернативы зарубежным ОС корпоративного класса и позволяет предоставить бизнесу эффективные инструменты для обеспечения безопасности критически важных ИТ-инфраструктур. Мы стремимся предложить нашим клиентам комплексное решение, которое позволит успешно реализовать задачи импортозамещения без компромиссов в вопросах производительности и защиты данных».