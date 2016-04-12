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Fraudex FraudInform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.04.2016 «Фродекс» и ЦРТ предложили совместное решение для финансовой сферы — Fraudinform 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Fraudex FraudInform и организации, системы, технологии, персоны:

Fraudex - Фродекс 18 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3980 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4786 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 991 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 565 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24275 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8204 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2863 1
Fraudex FraudWall 4 1
Kaspersky VM - Kaspersky Vulnerability Managment - Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 6 1
Fraudex Vulns.io VM 12 1
PortSwigger - Burp Suite 6 1
Rapid7 InsightVM 3 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3009 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11558 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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