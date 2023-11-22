Получать базу публичных должностных лиц в «Контур.призме» стало удобнее

Новая возможность «Контур.призмы» — получение базы публичных должностных лиц (ПДЛ) в виде файла выгрузки. Она подходит компаниям с закрытым контуром информационной безопасности, которым важна конфиденциальность проверки клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Антиотмывочный» закон 115-ФЗ требует при идентификации клиентов выявлять среди них публичных должностных лиц. Это служащие, занимающие значимые государственные должности, например, послы, министры, депутаты парламента, руководители государственных корпораций, судьи. Они могут использовать свое влияние для проведения незаконных финансовых операций. Поэтому их сделкам и переводам нужно уделять повышенное внимание.

Однако в интернете нет единого официального перечня ПДЛ. Разработчики Призмы проанализировали более 100 тыс. источников информации и сформировала список ПДЛ большинства стран мира: в нем больше 500 тыс. физлиц.

Сервис дополняет работу со списком новыми возможностями. Выгрузка базы ПДЛ позволяет хранить данные на устройстве, привязанном к организации. Благодаря этому пользователь сможет настроить поиск физлиц по перечням ПДЛ в закрытом контуре своей системы. Это помогает соблюдать конфиденциальность и работать с данными, даже если в системе из-за требований безопасности нет выхода в интернет.

Выгрузка списка ПДЛ позволяет: интегрировать перечень в свою информационную систему, сохранять, архивировать и обрабатывать в соответствии с требованиями компании; проверять неограниченное количество клиентов; использовать данные в офлайн-режиме и в любое удобное время; выбирать — получать список всех ПДЛ либо только российских публичных должностных лиц (РПДЛ); всегда получать актуальные данные: Призма обновляет список ПДЛ для выгрузки раз в сутки.

Бизнес и интернет будущего: кто выиграет в эпоху нейронета sberpro

Роман Теплоухов, аналитик сервиса «Контур.призма»: «Чтобы выгрузить сведения о ПДЛ, компания должна отправить запрос к API «Призмы». Затем обработать полученный файл в своей системе. Призма собирает о публичных должностных лицах такие данные, как ФИО и варианты написания имени, дату и место рождения, гражданство, текущую и предыдущую должности, даты назначении на должность и снятия с нее, факты биографии из официальных и открытых источников и др.».

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.