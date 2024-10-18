В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК

В сервисе появилась оценка риска блокировки счета по методике Банка России. Она помогает сделать выводы о надежности контрагента или узнать, находится ли деловой партнер в зоне риска. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Центробанк присваивает компании высокий уровень риска при нарушениях норм закона 115-ФЗ. Все данные попадают на платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Счета клиентов с красным, самым высоким, уровнем риска банки блокируют. Вероятность блокировки появляется и у организаций, которые сотрудничают с контрагентами — нарушителями «антиотмывочного» закона.

На июль 2024 г. в России насчитывалось 100 тыс. компаний с красным уровнем риска и 140 тыс. со средним, желтым. Это составляет 2,71% от общего числа организаций. Причем юридические лица оказываются рисковыми в 13 раз чаще, чем индивидуальные предприниматели — доля рисковых среди юрлиц достигает 5,99%, тогда как среди ИП она составляет всего 0,46%.

Новая функциональность «Контур.Фокуса», разработанная на основе критериев Банка России, позволяет узнать о негативных фактах в работе контрагента еще до сделки с ним или своевременно в процессе сотрудничества, если за ним установить наблюдение. Это поможет минимизировать риски блокировки собственного счета.

Сервис предоставит информацию, с помощью которой можно понять, подвержен ли блокировке контрагент. Для этого нужно зайти в его карточку и посмотреть на маркеры автоматической проверки. Если риски высокие, сервис покажет маркер «Высокий риск по методике Банка России». Этот же маркер будет указан в экспресс-отчете, новостях наблюдения и в блоке связанных компаний.

Кроме того, с 1 октября 2024 г. «Контур.Призма» открыла для всех пользователей возможность проверки контрагентов на высокий риск проведения сомнительных операций по методике Банка России «Знай своего клиента». На наличие риска укажет список «Платформа ЗСК ЦБ. Группа высокого уровня риска». Если при проверке компании или ИП загорится красный маркер — счет проверяемого могут заблокировать.

Никита Клейман, руководитель сегмента малого бизнеса в проекте «Контур.Фокус»: «В любом бизнесе важно поддерживать непрерывность процессов, потому что любые простои влекут прямые издержки и могут сказаться на взаимоотношениях с партнерами. Особенно важна работа без пауз для малых предприятий, у которых зачастую нет финансовой подушки безопасности. Именно поэтому интерес предпринимателей к снижению риска блокировки счета по закону 115-ФЗ остается очень высоким. Чтобы наши пользователи могли обезопасить свой бизнес, мы добавили в сервис маркер, отражающий риски контрагента».