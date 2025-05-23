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Отказ по 115-ФЗ теперь можно оспорить в «СберБизнес»

Корпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России. Если банк выявляет такие операции, он отказывает в их проведении. В таком случае, чтобы провести платеж, необходимо загрузить в личный кабинет подтверждающие документы. Другими словами, реабилитировать платеж.

Клиенты Сбербанка при получении отказа в совершении операции сразу видят, какие документы необходимо прислать для подтверждения. Файлы достаточно просто загрузить в интернет-банк, и, если предоставленные документы исключат все возникшие у банка сомнения в отношении операции, платеж можно будет провести.

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Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «Как правило, причиной отказа становится нетипичный для конкретного бизнеса характер транзакции. Если такая ситуация возникла, мы призываем проходить процедуру реабилитации. Это позволит подтвердить банку прозрачность операции и сохранить деловую репутацию. Отказы в Сбербанке – нечастая история, и более половины клиентов с отказами, которые вернулись с документами и пояснениями, получают положительное решение и могут повторно провести платеж».

Клиенты Сбербанка дополнительно могут получить консультацию в чате интернет-банка «СберБизнес».

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