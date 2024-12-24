Леханов Сергей
Леханов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2426 2
|БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 11 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 14
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
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