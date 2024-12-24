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Леханов Сергей



24.12.2024 «Сбер» импортозаместил ПО для обслуживания бизнеса 1
07.11.2024 «Сбер» внедрил GigaChat в контактный центр для корпоративных клиентов 1
29.02.2024 Сбербанк в 3,5 раза сократил время маршрутизации бизнес-клиентов к оператору контакт-центра при помощи ИИ-технологий 1
03.04.2023 Корпоративные клиенты «Сбера» смогут влиять оценками на премию операторов линии поддержки 1
10.02.2023 «Сбер» повысил удовлетворенность корпоративных клиентов с помощью речевой аналитики группы ЦРТ 1
01.02.2023 ИИ повысил на 20% решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении в контактный центр 1
08.11.2022 Время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в Сбербанке сократилось в 2,5 раза 1
31.05.2021 «Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями 1
02.04.2021 «Сбер» сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателей 1
30.12.2020 «Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber 1
21.10.2020 «Сбер» внедрит искусственный интеллект в контактном центре для бизнеса 1
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор 1
26.02.2020 Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки 1
18.11.2019 Сбербанк запустил обслуживание корпоративных клиентов в Whatsapp 1
15.11.2019 Сбербанк предоставил возможность резервирования счета с помощью чат-бота 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Леханов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2426 2
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 11 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
ЕРМ - Единое рабочее место 40 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 5
WhatsApp Messenger 1081 2
Сбер - SCPL - SmartContactPlatform 1 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
СалютДевайсы - SberHelp 1 1
Motorola SCPL 7 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Rakuten Viber 627 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Экономический эффект 1067 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 165 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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