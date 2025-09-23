Сбербанк персонализировал поддержку бизнеса по телефону

Корпоративные клиенты Сбербанка получили новую возможность. Теперь при повторном звонке в контакт-центр в течение дня система предложит продолжить диалог с тем специалистом, который знаком с историей вопроса, потому что уже общался с клиентом. Больше не нужно заново объяснять контекст и суть проблемы, что экономит время и повышает результативность общения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если нужный оператор свободен, с ним сразу же соединят. Если занят, клиенту предложат обратный звонок в течение 15 минут от того же специалиста. Если же вопрос срочный, предпринимателя оперативно проконсультирует свободный эксперт.

Сервис реализован на собственной технологической платформе Сбербанка SmartContactPlatform. Опция уже доступна многим корпоративным клиентам банка и продолжает масштабироваться.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «Когда нам нравится обслуживание и удается установить эмоциональную связь, достичь взаимопонимания, мы стремимся вернуться к тому же специалисту. Это намного удобнее, чем с нуля погружать в проблему нового человека. Почти все наши клиенты высоко оценили новый функционал и будут его использовать. Наша цель — сделать обслуживание бизнеса максимально персонализированным. Уверен, что передовые технологические решения Сбера помогут нам ее достичь».