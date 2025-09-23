Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк персонализировал поддержку бизнеса по телефону

Корпоративные клиенты Сбербанка получили новую возможность. Теперь при повторном звонке в контакт-центр в течение дня система предложит продолжить диалог с тем специалистом, который знаком с историей вопроса, потому что уже общался с клиентом. Больше не нужно заново объяснять контекст и суть проблемы, что экономит время и повышает результативность общения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если нужный оператор свободен, с ним сразу же соединят. Если занят, клиенту предложат обратный звонок в течение 15 минут от того же специалиста. Если же вопрос срочный, предпринимателя оперативно проконсультирует свободный эксперт.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Сервис реализован на собственной технологической платформе Сбербанка SmartContactPlatform. Опция уже доступна многим корпоративным клиентам банка и продолжает масштабироваться.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «Когда нам нравится обслуживание и удается установить эмоциональную связь, достичь взаимопонимания, мы стремимся вернуться к тому же специалисту. Это намного удобнее, чем с нуля погружать в проблему нового человека. Почти все наши клиенты высоко оценили новый функционал и будут его использовать. Наша цель — сделать обслуживание бизнеса максимально персонализированным. Уверен, что передовые технологические решения Сбера помогут нам ее достичь».

