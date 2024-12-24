Сбер SCPL SmartContactPlatform
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Леханов Сергей 15 1
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