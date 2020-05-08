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В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предприниматели могут надиктовать голосом любое сообщение в диалоге с оператором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно печатать или сложно сформулировать вопрос.

В разработанном решении используются технологии распознавания речи, разработанные SberDevices. На этапе тестирования технология показала хорошее качество распознавания специфических для юридических лиц терминов и будет постоянно дообучаться на новых данных. Сервис уже доступен 50% пользователей, установивших обновленную версию Сбербанк Бизнес Онлайн, на платформах iOS и Android. 100-процентная доступность сервиса будет обеспечена до конца мая.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, отметил: «Мы внедрили эту технологию, отвечая потребностям предпринимателей, которые уже привыкли к голосовому набору в других каналах коммуникаций. В наших ближайших планах — предоставить новый формат взаимодействия с банком всем корпоративным клиентам. В будущем наши клиенты смогут отправлять звуковые дорожки и общаться с голосовым ассистентом — полноценным помощником, с которым можно будет обсуждать различные вопросы развития бизнеса».

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