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«Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» начал консультировать своих клиентов — юридических лиц в Viber. В этом мессенджере можно круглосуточно получить консультацию специалистов банка по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов и кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и другим вопросам. Сбербанк для бизнесменов в Viber доступен по номеру 8 (495) 665-57-77 либо через кнопку в приложении интернет-банка «Сбербизнес».

«Ещё в августе 2019 года мы запустили канал обслуживания предпринимателей в самом популярном мессенджере мира WhatsApp. Нашим клиентам очень понравился такой способ общения с банком, поэтому в декабре этого года мы реализовали аналогичный инструмент в Viber. Мы считаем, что не должно быть никакой разницы между тем, чтобы написать, например, своему знакомому или в свой банк. В любое время суток, в рабочий или выходной — неважно: как только возникает вопрос, хочется сразу же получить на него ответ, и «Сбер» даёт такую возможность. Можно позвонить по телефону, можно написать в чат, мессенджер или по электронной почте — консультация будет оперативно дана в том канале, который удобен клиенту», - сказал Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка.

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