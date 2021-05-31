«Сбер» запустил новый способ коммуникации с предпринимателями

Корпоративные клиенты «Сбера» теперь могут получить видеоконсультацию по основным сервисам для бизнеса и вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также оформить в видеорежиме банковские продукты без визита в офис. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать пункт «По видеосвязи» в разделе «Малому бизнесу и ИП» с компьютера или ноутбука на сайте Сбербанка.

Видеозвонок — новый канал коммуникации с банком, который позволяет клиенту быстрее решать вопросы, подключать новые услуги и оставлять отзывы, а сотруднику — оперативно находить причины проблем и способы их устранения и показывать презентации. На связь с предпринимателями всегда готовы выйти сотрудники контакт-центров «Сбера» в Тольятти (продуктовый консалтинг) и Туле (ВЭД).

Плюсы видеоконсультаций: не нужно устанавливать специальные приложения; можно подключить дополнительного эксперта банка; оператор может демонстрировать клиенту контент; система интегрирована с телефонией и рабочим местом оператора контакт-центра; работают в разных браузерах.

«Наша задача — сделать онлайн-консультации максимально удобными. Многим клиентам привычнее и комфортнее взаимодействовать с банком в видеорежиме, ведь аналогичным образом они общаются с родными и близкими. По собственному опыту мы знаем, что вопросы решаются проще, когда есть зрительный контакт с собеседником, и нередко лучше один раз показать, чем семь раз проговорить. Технологии и компетенции «Сбера» позволили нам запустить такой сервис, и уже первые отзывы предпринимателей подтверждают его актуальность», — сказал Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка.