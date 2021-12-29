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ГК «Айтеко» запустила новый корпоративный сайт

ГК «Айтеко» представила адаптивный свой новый интернет-сайт, позволяющий быстро получать точную и актуальную информацию о группе компаний, продуктах и технологиях. Ресурс одинаково удобен для просмотра на компьютере, планшете и смартфоне. На сайте размещены актуальные сведения о группе компаний, направлениях деятельности, продуктовом портфеле, проектном опыте, новости и информация для журналистов.

Новый сайт построен как понятный, удобный и комфортный ресурс. Описания сложных технологических решений и проектов даны понятным не только для экспертов ИТ-отрасли, но и для широкого круга пользователей языком. В основе оформления лежат корпоративный стиль «Айтеко» и обновленный логотип компании.

Сайт разработан и адаптирован для оптимального отображения на всех устройствах и во всех операционных системах. Использован крупный шрифт, простые и контрастные элементы интерфейса, яркие дизайнерские решения.

Первоочередной задачей нового сайта стало понятное и удобное представление продуктового портфеля группы компаний «Айтеко». На главной странице сайта — витрина флагманских продуктов, а в разделе «Решения» — продуктовый каталог.

«Новый корпоративный сайт создан для удобства пользователей, полного и понятного отражения ключевых направлений деятельности крупной многопрофильной компании с широким портфелем собственных продуктов и решений. Среди направлений — создание ИТ- и инженерной инфраструктуры, управление строительством, консалтинг и разработка, комплексная безопасность, аутсорсинг и развитие стартапов, сервисные услуги и IaaS. Адаптивная верстка, интуитивно понятная навигация и лаконичный дизайн делают пребывание на сайте комфортным», — отметила Ирина Кириллова, директор по PR и маркетинговым коммуникациям ГК «Айтеко».

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