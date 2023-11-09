Nexign усовершенствовала корпоративный портал «Мегафона»

Nexign обновила корпоративный портал компании «Мегафон», добавив новые возможности и инструменты для оценки навыков и индивидуального развития сотрудников. Система для решения HR-задач реализована на базе платформы Neon и была внедрена вместо SAP SuccessFactors в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В рамках недавнего обновления был улучшен раздел «Таланты», в который вошли модули «Целеполагание», «Опрос 360» и «ИПР» (индивидуальный план развития сотрудников). Они формируют единую систему управления талантами компании, а возможность самостоятельной настройки портала позволяет изменять функциональность без привлечения ИТ-служб или вендора. Также был добавлен личный кабинет руководителя для отслеживания и корректировки показателей, постановки целей и выполнения прочих задач.

Совместное использование возможностей «Целеполагания», «Опроса 360» и «ИПР» позволило определить цели развития сотрудников и конкретные зоны роста в рамках общих целей и стратегии компании. По итогам прохождения «Опроса 360» каждый сотрудник получает информацию о своих зонах роста. Эти данные используются при составлении ИПР и формирования рекомендаций для развития требуемых навыков.

Обновленный модуль целеполагания значительно упростил процесс постановки целей. Теперь администратор портала может устанавливать гибкие сроки целеполагания, от месяца до года, и дифференцировать цели, период выполнения и ключевые показатели эффективности (KPI) для разных подразделений с помощью системы справочников и no-code инструментов.

Эффективность достижения целей в рамках целеполагания и индивидуального развития формирует итоговый рейтинг сотрудников, влияющий на премирование. Эта информация доступна как сотруднику, так и руководителю. При этом корпоративный портал дает руководителю возможность ручной корректировки итоговых показателей при подведении годовых итогов.

«"Мегафон" — крупная компания с огромным количеством сотрудников и бизнес-процессов, и эти факторы значительно усложняют процесс управления персоналом. Тем не менее, мы успешно усовершенствовали корпоративный портал в соответствии с требованиями оператора, включая создание единого окна доступа к результатам сотрудников, возможность корректировки и калибровки рейтингов. Гибкость является одним из ключевых преимуществ нашего продукта, и мы можем индивидуально настраивать модули в соответствии с задачами каждого клиента, не нарушая существующих бизнес-процессов», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

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Ирина Соколова, директор дирекции по развитию и обучению персонала компании «Мегафон»: «Объединение модулей «Опрос 360» и «ИПР» позволило обеспечить системную взаимосвязь между процессом индивидуального развития в соответствии с ценностями компании и процессом оценки по ценностям как результат развития и обучения сотрудников в течение года. Отличительная особенность модуля «Опрос 360» — возможность гибко настраивать методологию, когда компоненты процесса собираются как конструктор. Это позволяет учесть потребности всех целевых аудиторий внутри компании. Модуль также предусматривает оперативную консолидацию и получение всех необходимых данных, которые автоматически формируются в полноценные отчеты. Выстроенная связь модулей «Целеполагания» и «ИПР» позволяет каждому сотруднику формировать свой план развития на год, основываясь на тех зонах роста, которые будут способствовать выполнению стратегических и корпоративных целей бизнеса. Имея доступ к своему плану развития в течение всего года, сотрудник держит в фокусе те задачи, которые он должен реализовать для достижения поставленных целей. При этом, во время полугодового ревью у него есть возможность скорректировать план развития при изменении функциональных целей или должности».

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Nexign – российский разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики.

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.