«Корус консалтинг» внедрил новый корпоративный портал K-Team для группы компаний «Транслом»

«Корус консалтинг» заменил зарубежное ИТ-решение собственным продуктом K-Team на базе «1С-Битрикс24» и обеспечил бесшовную миграцию данных со старого портала. Благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу, сотрудники ГК «Транслом» смогли быстро адаптироваться к новой системе. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинга».

Группа компаний «Транслом» занимается заготовкой, переработкой и реализацией лома, имеет представительство во всех федеральных округах России. Количество сотрудников – около 2000 человек. Ранее компания пользовалась порталом на базе Microsoft SharePoint, но в 2022 г., в связи с приостановкой работы Microsoft в России, приняла решение перенести портал на отечественную платформу.

Ядром новой системы стал готовый корпоративный портал K-Team, созданный в «Корус консалтинг» на базе «1С-Битрикс24». Портал имеет удобную главную страницу, где отражены важные новости и сообщения для сотрудников, дни рождения коллег, новички компании, есть быстрые ссылки на основные и самые популярные раздела портала. Для ГК «Транслом» было важно сохранить публикации прежнего портала, поэтому команда «Корус консалтинг» перенесла все новости со старого интранета на новый, сохранив не только наполнение каждой новости, но и дату публикации.

Учитывая особенности организационной структуры группы компаний «Транслом», в ходе проекта было разработано дополнительное визуальное отображение функционального подчинения сотрудников предприятия.

Также в интранете появился личный кабинет, где можно ознакомиться с информацией о местах работы сотрудника с учетом совмещения должностей на предприятии, полисе ДМС, количестве дней отпуска, а также возможно перейти в сервис HRLink для оформления отпуска и других кадровых документов.

В новом портале сохранилась привычная для работников «Транслом» функциональность «Благодарность», позволяющая поощрять работу коллег. Сотрудники имеют возможность благодарить друг друга, выбрав одну из нескольких категорий: «За помощь в работе», «За оперативное решение вопроса», «За вежливость» и т.д. За каждую полученную благодарность сотрудник получает баллы в виде внутренней валюты «койны», которую в дальнейшем сможет потрать в корпоративном магазине подарков.

Для обучения и карьерного развития на портале предусмотрены контентные разделы «Обучение» и «Библиотека».

В результате проекта компании удалось максимально быстро заменить зарубежное ИТ-решение на российское и организовать бесшовную миграцию всех данных со старого портала.

Сотрудники «Транслома» уже активно пользуются новым интранетом, а команда «Корус консалтинг» продолжает развивать портал, работая над новым модулем «Премиальные карты». Он позволит автоматизировать процесс создания и согласования плановых и фактических показателей для топ-руководителей. Каждой карте можно присвоить перечень KPI, по которым легко отслеживать прогресс выполнения.

В следующих релизах группа «Транслом» планирует дополнить портал модулем «База знаний» для систематизированного хранения и использования информации.

«Нам удалось сохранить важные для персонала атрибуты старого портала, а также создать максимально удобный и интуитивно понятный интерфейс, чтобы люди смогли быстро адаптироваться к новой системе. При этом мы добавили много новой функциональности, которая сделала портал еще эффективнее и популярнее среди сотрудников», - отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.