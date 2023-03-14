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ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович»

ГК «Корус консалтинг» добавила в интранет СТД «Петрович» новые функции, позволяющие увеличить вовлеченность и информированность сотрудников, а также бронировать рабочие места и оперативно узнавать о новых вакансиях компании.

Строительный торговый дом «Петрович» — отечественный DIY-ритейлер. В компании работает более 7 тыс. сотрудников. Ассортимент товаров насчитывает более 30 тыс. SKU.

ГК «Корус консалтинг» значительно расширила функциональность корпоративного портала СТД «Петрович», добавив новые инструменты. В 2019 г. «Корус консалтинг» внедрила для компании новый портал на базе «1С-Битрикс24», поскольку существовавший до этого интранет не позволял в полной мере решать текущие задачи крупного и динамично развивающегося строительного ритейлера.

Один из новых модулей позволяет опубликовать пост из «живой ленты» портала (новостной страницы корпоративного портала) в Telegram-канал. Для этого нужно указать нужный тег, и пост автоматически появится в Telegram. Можно добавить сразу несколько тегов для разных каналов. Пост в Telegram будет сохранять добавленные картинки, документы, разметку и шрифты. Появилась возможность оперативно информировать всех сотрудников, включая тех, кто работает без постоянного доступа к ПК.

У сотрудников СТД «Петрович» появилась возможность ознакомиться с новыми вакансиями внутри портала, откликнуться и даже порекомендовать друга. При отклике карточка «О сотруднике» заполняется автоматически, а в случае рекомендации есть возможность прикрепить резюме соискателя. Ответственный за вакансию сразу получит уведомления об отклике или предложении, которые собираются на странице «Статистика». Модуль позволяет не упустить возможность попробовать себя в новой роли, не пользуясь при этом сторонними сервисами.

Также теперь работники могут заранее забронировать себе или своему коллеге рабочее место. История личных бронирований сохраняется и доступна для просмотра. Для руководителей и администраторов доступен «Журнал бронирований» и «Отчет посещаемости офиса». Данный модуль особенно востребован сотрудниками, работающими удаленно или в гибридном формате.

Специалисты «Корус консалтинг» внедрили новый модуль «Новости», который позволяет быстро и удобно формировать новостную ленту на основе конструктора: готовые блоки легко складываются в публикацию с фото- и видеоконтентом. Есть возможность выделить самое важное – на главной странице добавлен блок новостей, рассчитанный на 3-5 материалов.

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Цифровизация

На портале появился модуль, позволяющий уведомлять о новых сообщениях, не прибегая к многочисленным рассылкам. В отчёте для руководителей доступна информация о пользователях, которые не ознакомились с конкретным сообщением.

СТД «Петрович» продолжает расширять функциональные возможности портала при помощи «Корус консалтинг», в ближайших планах – обновление главной страницы.

«Недавно мы провели масштабное исследование внутренних коммуникаций в компании, которое подтвердило, что наш портал – главный источник корпоративных новостей для большинства сотрудников и удобное место, где собрана вся необходимая для работы информация. Сотрудники отмечают регулярные обновления и новинки портала, а также делятся предложениями, что еще можно улучшить», – сказала Елена Атаманчук, менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям СТД «Петрович».

«В результате регулярного развития портала компания СТД Петрович получает актуальный рабочий инструмент, отвечающий современным трендам HR Tech. Новые модули повышают интерес персонала к корпоративной жизни, делают портал популярнее и востребованнее среди сотрудников, в том числе и работающих со смартфона», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

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Безопасность

Ранее, в рамках сотрудничества с СТД «Петрович», ГК «Корус консалтинг» автоматизировала распределительный центр ритейлера, внедрила CRM-систему для управления оптовыми продажами, а также перевела компанию на новую единую систему финансового и управленческого учета на базе «».

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