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Маликов Алексей


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Солар» планирует втрое увеличить партнерскую сеть в течение нескольких лет 1
22.07.2024 В России сформирован запрос на общеотраслевые стандарты взаимодействия вендоров и компаний-партнеров 1
18.07.2024 В России сформирован запрос на общеотраслевые стандарты взаимодействия вендоров и компаний-партнеров 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Маликов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1021 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2122 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 350 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Почта России ПАО 2174 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 378 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 650 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 382 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2526 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9459 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5980 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1077 2
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
ЭОС АРМ руководителя 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3336 1
Какунин Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 3
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8013 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9147 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1609 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 729 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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