Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО

Отечественные компании начали обращаться в суд с требованием вернуть им денежные средства за иностранный софт, вендоры которого перестали предоставлять свои продукты и услуги на территории России из-за введенных санкций. Дистрибуторы отказываются возвращать средства, т. к. товар или услуга были ими предоставлены. Не возвращают оплаченную сумму и иностранные вендоры.

Вернуть деньги за софт

Как выяснил CNews, российские компании стали подавать в суд на дистрибуторов с требованием вернуть деньги за иностранный софт. Это касается тех зарубежных решений, техподдержка которым не оказывается или лицензии на которые не работают на территории России из-за санкций.

«Мы оказались в ситуации, когда целый ряд клиентов прислал претензии с требованием вернуть деньги за неработающую техническую поддержку и лицензии, и ни правообладатель, ни дистрибутор деньги не возвращают, — рассказал CNews представитель поставщика иностранного ПО “Софтвэруан”. — Мы попали в ситуацию между дистрибутором и клиентом, когда первый уклоняется от возврата денежных средств, а последний их требует».



К настоящему моменту общая сумма известных CNews исков в контексте описанной ситуации достигла 594,1 млн руб.

Позиция Минцифры

В начале марта 2022 г. из-за срывов сроков поставок зарубежного оборудования и ПО Минцифры попросило заказчиков не подавать в суд на интеграторов.



«Несмотря на неоднократные призывы Минцифры не делать крайними в этой ситуации дистрибуторов, мы получили несколько обращений от наших контрагентов на возврат денежных средств», — рассказал CNews директор департамента «Серверы, СХД и ПО» компании «Марвел» Дмитрий Никитов.

«При этом конечно мы рассчитываем на законодательное урегулирование этого форс-мажора, — продолжает Никитов, — На наш взгляд это дало бы всему рынку очень позитивный сигнал и помогло бы снять возникшее напряжение».

Отечественные компании пытаются вернуть деньги за иностранный софт, который не работает в России

CNews ожидает от представителей Минцифры комментариев относительно данной проблемы.

На кого подают иски и какие суммы

Один из самых больших из исков, сумма которого составила 204 млн руб., подала «Софтвэруан» к дистрибутору «Мерлион». Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований относительно предмета спора по данному иску, выступили «Лаборатория Касперского» и «Вымпел коммуникации» (бренд «Билайн»).



«Софтвэруан» приобрел у «Мерлиона» ПО VMWare и техподдержку сроком действия на один год. Однако с начала марта 2022 г. правообладатель иностранного ПО прекратил оказывать техподдержку и обеспечивать доступ конечным пользователям к продукту из-за введенных санкций. «Софтвэруан» обратился к «Мерлиону» с требованием вернуть деньги, но компания ответила отказом, сославшись на то, что услугу по факту предоставляет правообладатель ПО, отметил истец.

«По мнению дистрибутора, его зона ответственности ограничивается передачей товара и больше дистрибутор ни за что не отвечает, — отмечают в "Софтвэруан". — Мы вынуждены были обратиться напрямую к правообладателю, на что также получили ответ, что из-за введенных санкций он вынужден прекратить действие лицензий и технической поддержки. Вопрос возврата денежных средств в этом ответе правообладателя был проигнорирован».

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В «Лаборатории Касперского» подтвердили эту информацию. «Мы полагаем, что данное судебное дело ляжет в основу формирования судебной и правоприменительной практики, связанной со спорами о реализации иностранного ПО на российском рынке, поскольку является типовым для текущей экономической ситуации», — рассказали CNews представители «Лаборатории Касперского».

В «Мерлионе» и «Билайне» отказались от комментариев.

Помимо «Софтвэруан», в суд в июне 2022 г. на «Мерлион» подала компания «Ай-теко». Сумма иска составила 368,5 млн руб. Также в июне в суд с иском на 1,1 млн руб. к «Марвелу» обратился «Телеком XXI век» («Ростелеком» привлечен в качестве третьего лица), с иском на 2 млн руб. — компания «Эффективные технологии» и с иском на 18,4 млн руб. — компания «Инвентум».

CNews нашел и пример того, как заказчику удалось вернуть денежные средства напрямую через правообладателя. «У нас ситуация: вендор (США) отказался оказывать дальнейшие услуги по уже оплаченной подписке, — рассказал CNews гендиректор компании ЕМДЕВ Алексей Какунин. — Мы согласовали с вендором возврат денежных средств за неоказанные услуги (речь идет примерно о $35 тыс.), и вендор нам деньги перевел».

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Какунин при этом обозначил новую проблему — сейчас не ясно, по какому курсу пересчитывать возвратные средства: договор был в валюте, но с оплатой в рублях по курсу на день оплаты; варианты возврата денежных средств в договоре предусмотрены не были. «В целом мы как посредник на этой истории потеряем какие-то деньги, сейчас только вопрос какие», — отмечает он.

Мнение юристов

«Самый прямой путь возврата денег за товар или услугу, которые пользователь не получает, — обращение с иском к своему контрагенту по договору», — рассказал CNews руководитель юридической фирмы Axis Pravo Алексей Сулин.

Кроме судебной тяжбы с непосредственным поставщиком можно также инициировать спор с вендором, но такие иски сопряжены со сложностями как в юридическом смысле, так и с точки зрения фактического получения денег, даже если судебное решение будет положительным, отмечает он.

«Другой вопрос — как исполнять такое судебное решение, — подчеркнул Павел Катков, владелец бизнес-школы Katkov.School и член Ассоциации юристов России. — Потому что в условиях ухода вендоров и при отсутствии счетов и имущества в России сделать это будет непросто».