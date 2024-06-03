«Улей: HRM» вошло в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития России включило решение для автоматизации HR-задач «Улей: HRM» в реестр отечественного ПО (реестровая запись №22697 от 24.05.2024). Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Решение «Улей: HRM» позволяет автоматизировать процессы адаптации, обучения и вовлечения персонала. В состав лицензии входят готовые модули от digital-интегратора «Улей»: «Корпоративный университет», «Главная страница», «HelpDesk», «Геймификация», «База знаний», «Оценка 360», «Управление целями», «Бонусная программа», «Опросы», «Карта офиса + бронирование рабочих мест», «Интерактивные подсказки», «Брендирование Битрикс24».

Регистрация в реестре подтверждает, что продукт соответствует всем требованиям Минцифры к отечественным разработкам и может использоваться в проектах по импортозамещению, в том числе государственными организациями и компаниями с государственным участием.

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Digital-интегратор «Улей» занимается внедрением и развитием корпоративных порталов для крупного и среднего российского бизнеса, а также разработкой собственных HRM-решений на платформе «Битрикс24»: «Корпоративный университет», «Оценка360», «Геймификация», «Бронирование рабочих мест», «Управление целями», «База знаний» и др.