HR-платформа K-Team вошла в топ-3 HCM-систем рейтинга CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем. Аналитики сравнивали функциональные возможности, а также состав модулей и форматов поставки решений, представленных на российском рынке.

HCM-системы (Human Capital Management) — прикладное программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом. В шорт-лист рейтинга вошли 12 HCM-систем, представленных на российском рынке. HR-платформа K-Team от ГК «Корус Консалтинг» завоевала «серебро», получив высокие оценки экспертов.

K-Team — это коробочное решение на базе «1С-Битрикс24», которое позволяет решать задачи корпоративных коммуникаций, оптимизировать взаимодействие команды и автоматизировать процессы управления персоналом. HR-платформа включает в себя ключевые модули для эффективного управления персоналом: интранет, личный кабинет сотрудника, адаптация, геймификация, управление по целям и KPI, обучение, базу знаний и многие другие.

Система объединяет в себе наиболее востребованные бизнесом функции, что позволяет существенно сократить сроки внедрений и снизить стоимость проектов. HR-платформа K-Team входит в реестр российского программного обеспечения и совместима с Debian, «Ред ОС», Astra Linux и PostgreSQL. Работает в формате On-Premise и в полностью закрытой инфраструктуре без доступа в интернет.

«Мы рады, что HR-платформа K-Team получила высокую оценку профессионального сообщества. Сейчас K-Team используют в крупных производственных, логистических и строительных компаниях, ритейле и других высокотехнологичных отраслях. К системе уже подключены более 100 тыс. пользователей. Мы продолжаем развивать платформу и расширять ее функциональность, чтобы как можно больше компаний могли легко, прозрачно и эффективно выстраивать самые разные процессы управления персоналом, ориентируясь на потребности сотрудников», — отметил Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг».