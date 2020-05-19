Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке»

Navicon и «Яндекс.Облако» заключили соглашение о партнерстве. На базе платформы «Яндекс.Облако» Navicon предложит клиентам инфраструктурные и платформенные сервисы для хранения и обработки данных, технологии для распознавания речи и анализа изображений с помощью машинного обучения, а также собственные решения для фармацевтической и FMCG-отраслей.

Став сертифицированным партнером «Яндекс.Облака», Navicon получил возможность предлагать клиентам инновационные сервисы на базе облачной платформы вендора. В «Яндекс.Облаке» доступны четыре группы сервисов: Infrastructure – инфраструктурные сервисы для хранения и обработки данных, Data Storage & Analytics – для управления различными базами данных, а также для визуализации и анализа данных; Cloud Native – для запуска кода в виде функции, обмена сообщений между приложениями; ML & AI – инструменты для анализа изображений и распознавания речи. Обширная экспертиза Navicon во многих ИТ-областях позволит компании подбирать для заказчиков наиболее оптимальные комбинации сервисов для быстрого и эффективного решения их проблем.

Также Navicon планирует предоставлять часть собственных разработок через «Яндекс.Облако» по модели SaaS. Это открывает новые возможности для компаний, которые заинтересованы в продуктах интегратора и хотели бы получать их «как сервис», но в силу различных причин не готовы использовать ЦОДы западных компаний.

Все дата-центры «Яндекса» расположены на территории РФ и соответствуют Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», регламенту GDPR, стандарту ISO 27001, а также единственные в стране отвечают стандартам ISO 27017 и ISO 27018. Дополнительным преимуществом является то, что затраты на сервис по размещению ниже, чем при работе с зарубежными облачными платформами.

В первую очередь компаниям будут доступны ключевые решения Navicon, предназначенные для компаний из фармацевтической и FMCG-отраслей.

Navicon SFE BI – решение для комплексного контроля и анализа деятельности полевых сотрудников (гибкое управление целями и KPI, визитной активностью, определение качества категоризации торговых точек).

Navicon Finance BI – инструмент для принятия управленческих решений, который позволяет ежедневно следить за финансовыми результатами компании как из офиса, так и удаленно: контролировать показатели OIBDA, операционной и валовой прибыли, проводить план-фактный анализ по выручке и расходам, и др.

Navicon Pharma TDC и FMCG TDC – решения для управления каналами дистрибуции: позволяют компаниям анализировать данные о вторичных продажах и складских остатках, прогнозировать и планировать производство, рассчитывать и вовремя выплачивать бонусы партнерам, контролировать эффективность торговых точек.

Navicon Pharma TPM и FMCG TPM – решения для управления трейд-маркетингом: позволяют сформировать базу маркетинговых соглашений и отслеживать их эффективность.

«В нынешних условиях спрос на облачные мощности растет, и мы рады, что можем предложить клиентам доступные и отказоустойчивые инструменты на базе "Яндекс.Облака", в том числе собственные. Кроме того, наш партнер Utrace, с которым мы реализуем совместные проекты по маркировке, полностью хостит свои ресурсы на сервисах "Яндекса". Маркировка – серьезный и затратный проект, поэтому в использовании облачных мощностей "Яндекса" компании видят много плюсов», – сказал Алексей Маринин, директор по развитию бизнеса Navicon.

«Мы делаем прорывные облачные технологии доступными как можно более широкой аудитории бизнеса, независимо от размера и отрасли. Я уверен, что в сотрудничестве с таким опытным участником ИТ-рынка как Navicon мы поможем ускорить трансформацию крупнейших российских и международных компаний на платформе "Яндекс.Облако"», – отметил Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облака».