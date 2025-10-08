«Корус Консалтинг» объединил сотрудников РКТ в едином цифровом пространстве K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» внедрила корпоративную HRM-платформу K-Team для 250 сотрудников компании РКТ, одного из лидеров в сфере сопровождения процедур банкротства и антикризисного управления. Ключевыми задачами проекта стали централизация и автоматизация HR-процессов, повышение прозрачности управления и создание единой цифровой среды для совместной работы, обмена опытом и взаимодействия сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

РКТ – юридическая компания, оказывающая услуги по сопровождению процедур банкротства, антикризисному управлению активами и правовому сопровождению инвестиционных проектов. В штате более 250 сотрудников.

До внедрения K-Team HRM в компании не было единой цифровой HR-экосистемы. Штат рос, внутренние процессы усложнялись, динамика проектов увеличивалась, а для совместной работы с документами использовались разрозненные папки, электронная почта и Excel-таблицы, что затрудняло поиск актуальных данных. Чтобы решить эти проблемы руководство РКТ выбрало платформу K-Team HRM.

За 30 дней команда «Корус Консалтинг» внедрила K-Team HRM – каждый этап задокументирован, поэтому проект был максимально прозрачным и предсказуемым. Систему развернули на собственных серверах РКТ, что обеспечило максимальный контроль и безопасность данных. Выполнили интеграции с Active Directory и «1С:ЗУП» для автоматической синхронизации данных всех корпоративных систем.

Новую систему презентовали сотрудникам в игровой форме – провели пятидневный марафон, в котором каждый день сотрудники выполняли задания на портале и получали призы: генерировали аватарки для личного кабинета с помощью ИИ, предлагали идеи для развития портала и инфоповоды для создания контента. Информирование сотрудников осуществляется через персонализированную новостную ленту портала, которая позволяет таргетированно доносить информацию до разных подразделений, повышая ее релевантность и охват по сравнению с массовыми email-рассылками.

HR-специалисты постепенно наполняют портал полезным контентом. Так, в модуле «База знаний» уже разместили шаблоны документов, регламенты, инструкции и материалы для онбординга. Чтобы сформировать у сотрудников устойчивую привычку регулярно пользоваться порталом на нем эксклюзивно публикуют интервью со стажерами, что является частью программы признания талантов и привлекает аудиторию. Также на портале размещают внутренние вакансии, а сотрудники активно участвуют в реферальной программе, рекомендуя коллег и получая вознаграждение за успешный найм.

«Приоритетной задачей для нас является внедрение модуля “Оценка 360”, который вскоре появится в K-Team HRM. Для юридической компании такая практика – “золотой стандарт”, который позволяет отслеживать прогресс специалиста год к году и объективно определять его точки роста, релевантные KPI и уровень оплаты труда. Автоматизация такого ресурсоемкого процесса значительно снизит нагрузку на HR-службу и руководителей, позволит эффективнее проводить оценку и работать с ее результатами, а также накапливать и анализировать статистические данные, чтобы создавать пространство для открытого диалога между руководителем и сотрудниками» – сказала Ольга Шашкарова, директор по персоналу РКТ.

Также важным этапом для компании станет запуск модуля «Управление по целям и KPI» K-Team HRM. Если раньше работа с целями велась в Excel, то теперь компания планирует автоматизировать этот процесс, сделав постановку целей, подготовку индивидуальных планов развития и формирование матрицы компетенций более понятными и управляемыми. Выбранный подход способствует формированию культуры доверия и открытости, в которой все цифровые следы и данные надежно хранятся в системе, исключая их потерю и позволяя оперативно вносить корректировки.

«В перспективе мы планируем объединить на портале все стратегические HR-процессы компании, включая найм, адаптацию и обучение сотрудников. Для этого необходимо развивать внутреннюю базу знаний, создавая удобный, структурированный центр хранения уникального корпоративного опыта – судебной практики, проектных наработок отдельных подразделений, карьерных матриц и не только, что в конечном итоге будет способствовать укреплению конкурентных преимуществ компании на рынке» – сказала Елена Богдановская, руководитель проектов HR-цифровизации K-Team, ГК «Корус Консалтинг».