Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors

Группа компаний «Инвитро» продолжает масштабную трансформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN.

Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки эффективности персонала. В настоящее время в системе работает более 700 сотрудников. В планах компании тиражировать процесс постановки целей на всех сотрудников – от руководителей до медицинских сестер и лаборантов.

«Процесс управления по целям – это важное изменение для организации, в которой постановка целей существенно отличалась от сегодняшнего процесса. При выборе системы для нас было важно, чтобы она была облачной, с простым и понятным интерфейсом и доступна с любого устройства, так как в будущем для многих сотрудников телефон будет основным способом зайти в программу. SAP SuccessFactors – это реальный рабочий инструмент, который помогает сотрудникам проходить через саму методологию процесса управления по целям. Многие руководители, которые проходят сейчас все этапы оценки и постановки целей в системе, уже делятся с нами обратной связью, что работать в ней просто и комфортно» — отметила руководитель направления «Управление персоналом, обучение и организационное развитие» «Инвитро» Дарья Сорвачева.

В 2022 г., отработав постановку целей, компания планирует начать использовать модуль по планированию развития сотрудников и интегрировать систему SAP SuccessFactors с системой ведения организационной структуры, исключив ошибки при перегрузке данных, связанные с человеческим фактором.

В компании есть обучающий курс, посвященный процессу управления по целям, куда интегрирована пошаговая видео-инструкция по работе в SAP SuccessFactors.

«Новая реальность диктует и новые требования к системам для персонала. В частности, одним из основных является возможность ее быстро развернуть и всегда иметь к ней доступ. Облачная SAP SuccessFactors как раз отвечает этим требованиям, объединяя в себе мировые практики из всех отраслей. Сотрудники могут видеть свои цели и эффективность работы в динамике, что способствует повышению уровня вовлеченность персонала в процесс оценки» — сказал генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

«Система управления целями и эффективностью на базе SAP SuccessFactors является инструментом, позволяющим, с одной стороны, связать стратегические цели компании и операционные показатели деятельности отдельных сотрудников, а с другой — объективно оценивать эффективность персонала и вклад каждого сотрудника в достижение общего результата. Сегодня “Инвитро” использует два модуля для решения этих задач: модуль SAP SuccessFactors Performance & Goals (Цели и оценка эффективности) и модуль SAP SuccessFactors Succession & Development (Преемственность и развитие)»,— отметил Роман Инюшкин, коммерческий директор SAPRUN.

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О SAPRUN

SAPRUN — сертифицированный партнер SAP в области консалтинговых, методологических и сервисных услуг. Компания разрабатывает и внедряет комплексные ИТ-решения в области управления персоналом, управления ресурсами предприятия, взаимодействия с поставщиками, управления клиентским опытом, Data Mining и Big Data, бизнес-аналитики и др. Отраслевая экспертиза и опыт SAPRUN представлена проектами для организаций различных сфер деятельности: ТЭК, металлургия, банки и страховые компании, фармацевтика, производство товаров народного потребления, оптовая и розничная торговля, сферы профессиональных и государственных услуг.

Об «Инвитро»

«Инвитро» – частная медицинская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 г. Компания располагает сетью из более 1800 медицинских офисов в шести странах и восемью лабораторными комплексами, которые каждый день выполняют более 1 млн исследований.