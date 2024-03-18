«Диасофт» представила платформу Digital Q.TMS

Компания «Диасофт» развивает кросс-индустриальное направление автоматизации – управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM). В него входят четыре платформы развития: Digital Q.TMS – для управления талантами компании, Digital Q.LMS – для организации обучения сотрудников компании, Digital Q.INSPIDER – для обеспечения эффективных коммуникаций, Digital Q.HR – для автоматизации кадрового учета.

Платформа Digital Q.TMS (Talent Management System) предназначена для повышения эффективности управления талантами организаций любой сферы деятельности и масштаба.

Возможности платформы Digital Q.TMS направлены на решение следующих задач:

Повышение эффективности рекрутинга. Платформа обеспечивает автоматизацию процессов подбора персонала в организациях, что особенно актуально при наличии большого количества вакансий.

Работа с каждой вакансией ведется в Digital Q.TMS на протяжении всего их жизненного цикла: от создания заявки на подбор специалиста до закрытия вакантной позиции.

Решение поддерживает локальное хранилище резюме кандидатов, соответствующее требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Это позволяет в любой момент отследить все этапы работы с тем или иным кандидатом: когда проводилось интервью, какое тестовое задание получил кандидат, как он с ним справился. Платформа поддерживает интеграцию с онлайн-сервисами подбора вакансий, в том числе с hh.ru.

Быстрая адаптация новых сотрудников. Digital Q.TMS содержит встроенный конструктор типовых планов работ на период испытательного срока нового сотрудника, а также интерактивные средства мониторинга прогресса его прохождения. Используя специализированный интерфейс, руководители, наставники и HR-специалисты контролируют ход испытательного срока: назначают задачи и мероприятия, ставят цели новым сотрудникам и регулярно отслеживают их выполнение.

Планирование карьерного развития. Digital Q.TMS позволяет формировать, отслеживать и оценивать индивидуальные планы профессионального развития сотрудников согласно занимаемым ролям, должностям и грейдам. Инструменты платформы обеспечивают формирование базы знаний по компетенциям и ролям сотрудников организации с возможностью сравнения имеющегося уровня компетенций каждого сотрудника с должностными требованиями к его текущему или целевому грейду.

Управление процессом постановки и достижения целей. Digital Q.TMS автоматизирует процесс целеполагания и управления эффективностью персонала в компании. Это позволяет поддерживать отлаженные процессы и планировать стратегические изменения в компании. С помощью платформы пользователи ставят цели вручную или с помощью шаблона, планируют ключевые действия с детальным планом задач по достижению целей, контролируют ход выполнения запланированных работ, а также проводят оценку поставленных целей.

Оценка эффективности и обратная связь. Digital Q.TMS позволяет регулярно оценивать сотрудников по различным критериям и параметрам оценочных мероприятий – от оценки выполнения квартальных и стратегических целей до регулярного анализа карьерного развития и подведения итогов выполнения текущего индивидуального плана развития (ИПР). Оценка может проводиться не только вручную, но и автоматизировано на основе текущих значений показателей эффективности в выбранном оценочном периоде.

Платформа Digital Q.TMS автоматически консолидирует данные по проведенным оценкам и фиксирует результаты в интерактивном дашборде. Это позволяет легко организовать процесс оценки персонала, зафиксировать результаты, получить обратную связь и автоматически заполнить бланк для оценки.

«Мы в «Диасофт» убеждены, что люди – ценнейший ресурс любой организации. Системно выстроить работу с талантами поможет наша новая платформа – Digital Q.TMS. Она позволяет упростить поиск сотрудников, оценку их квалификации и эффективности, а также улучшить процесс профессионального развития. Это напрямую влияет на реализацию долгосрочных целей компании», – сказал Павел Грошев, руководитель продукта Digital Q.TMS.

Платформа Digital Q.TMS, разработанная на импортонезависимом технологическом стеке, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (запись в реестре №18702 от 22 августа 2023 г.).