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Digital-интегратор «Улей»: импортозамещение HR-Tech решений для производителя кофе

Компания , специализирующаяся на цифровых решениях, помогла компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti) восстановить внутренние коммуникации и HR-процессы после ухода из России иностранного собственника. Об этом CNews сообщили представители «Улья».

Новая площадка для взаимодействия сотрудников реализована на платформе «Битрикс24» с помощью HR-решений «Улья»: «Главная страница» «Брендирование Битрикс24», «База знаний», «Управление целями 2.0», «HelpDesk», «Статистика использования портала», «Опросы», «Интерактивные подсказки», «Массовая настройка уведомлений», «Фото- и видеогалерея», «Геймификация».

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Корпоративный портал обеспечил хранение и редактирование корпоративных документов с разными уровнями доступа, масштабируемость в части пользователей, функционала и серверных мощностей, интеграцию со сторонними приложениями, доступ со смартфона.

Проект по переходу заказчика на отечественный софт с автоматизацией бизнес-процессов был реализован за семь месяцев. В результате свыше 65% сотрудников компании ежедневно заходят на портал: больше 10% сотрудников успели воспользоваться преимуществами модуля «Геймификация».

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