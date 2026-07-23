ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD

«Уфанет», оператору связи в Башкортостане, с выходом на внешний рынок и ростом сложности новых объектов потребовалось решение, которое позволяло бы не только решать задачи визуализации, но и управлять данными на протяжении всего жизненного цикла проекта, автоматизировать рутинные операции, повысить качество и избегать ошибок. Решение нашли в отечественной платформе nanoCAD. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Традиционно работа базировалась на 2D-проектировании с использованием разрозненных шаблонов и файлов, хранившихся в сетевых папках. Это приводило к несогласованности, частому копированию ошибок из старых проектов и значительным временным затратам на оформление документации. Процесс был фрагментарным, потенциал сотрудников раскрывался не полностью. Кроме того, новые условия требовали освоения ТИМ-подхода и применения отечественного ПО.

Переход к ТИМ был поэтапным. Команда «Уфанет» начала с пилотных проектов для собственного строительства, где использовала nanoCAD в связке с другим ПО.

Первым проектом в ТИМ-проектировании стала реконструкция помещений офиса компании «Уфанет» в городе Октябрьский. Объект представлял собой двухэтажный пристрой к многоквартирному жилому дому (МКЖД) общей площадью 1,2 тыс. м2. Техническое задание предусматривало перепланировку помещений, их отделку, а также проектирование инженерных систем (водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения и освещения, сетей связи, видеонаблюдения, СКУД, СПЗ). Инженерные системы разрабатывались в nanoCAD Инженерный BIM. В ходе разработки команда проектировщиков оценила преимущества ТИМ-проектирования. К примеру, функция «Электротехническая модель» в «nanoCAD BIM Электро» позволила значительно ускорить проектирование благодаря автоматизации таких рутинных процессов, как расчет нагрузок и формирование спецификаций.

Вторым проектом стало строительство здания собственного производства компонентов пассивных оптических сетей АО «Уфанет» (PON-завода в г. Уфе), которое предусматривало масштабную реконструкцию существующего здания: усиление несущих конструкций и перекрытий, переустройство перегородок и разработку, по сути, с нуля инженерных сетей, всех слаботочных систем, электроснабжения и освещения.

На этом проекте также применялся «nanoCAD Инженерный BIM», который уже зарекомендовал себя удобным инструментом проектирования систем и сетей. Реализованные в nanoCAD Инженерный BIM широкие функции поиска коллизий сократили время проектирования на 30% по сравнению с предыдущим проектом. В результате экономия на перерасходе ТМЦ по спецификации на пилотном проекте PON-завода составила более 1,3 млн руб.

Проект ЦОДа в г. Оренбург стал ключевым в переходе на BIM-проектирование и внедрения «культуры nanoCAD». Объект был вызовом для проектировщиков, поскольку предусматривал строительство нового здания, а инфраструктура ЦОДа разрабатывалась по стандарту TIER-3 с полным резервированием инженерных систем по схеме N+1.

Для охлаждения стоек использовалась система фрикулинга, что требовало спроектировать в стесненных условиях сеть вентиляционных каналов с учетом структуры «горячих» и «холодных» коридоров. Особое внимание уделялось системам безопасности: видеонаблюдение с камерами повышенной светочувствительности, газовое пожаротушение, а также умные системы контроля и управления доступом собственной разработки компании с анализом биометрии. Электропитание всего ЦОД предусматривало строительство ТП для трансформации напряжения от двух вводов на 10 кВ, в качестве резервных источников питания проектировались четыре ДГУ (дизель-генераторных установки).

Этот объект был полностью спроектирован в отечественной экосистеме: архитектура в nanoCAD BIM Строительство, инженерные системы – в nanoCAD комплект Инженерия, а координация и проверка коллизий велись в «Cadlib Модель» и «Архив». Использование внешних ссылок при разработке отдельных разделов позволило минимизировать коллизии со смежными разделами еще на этапе разработки, а встроенный плагин CadLIB позволил бесшовно импортировать проекты в сводную модель. Совокупно, использование единой экосистемы проектирования дало прирост эффективности порядка 50% по сравнению с предыдущим проектом.

Параллельно развивали собственные библиотеки компонентов. Силами отдела конструкторских разработок 3D-модели оборудования (стойки серверные, шкафы оптические, панели домофонов, кабеленесущие системы) импортировались в формате .stp, параметризовались и добавлялись в базы nanoCAD. Это позволило использовать собственную продукцию отдела непосредственно в ТИМ-моделях.

Внедрение новых подходов дало ощутимые количественные и качественные результаты: на одном из проектов, включавшем 501 объект, время 2D-проектирования одного объекта сократилось после внедрения «культуры nanoCAD» с четырех часов до 40 мин; эффективность работы в 2D (после года работы команды внедрения) выросла на 27%; количество возвратов рабочей документации (РД) на доработку в ТИМ снизилось на 70%; скорость обнаружения и устранения коллизий на этапе проектирования увеличилась на 80%

«Для нашей компании главный ресурс – это люди. Внедрение современных технологий и подходов сплотило команду, создало комфортную и перспективную среду для развития. Мы смогли не только удержать ключевых специалистов, но и повысить привлекательность компании для талантливых соискателей, желающих работать с передовыми технологиями. Сложная «нервная система» каждого нашего сотрудника успешно справилась с освоением нового подхода, и сейчас мы пожинаем плоды этой работы, понимая, что основной принцип ТИМ – сначала данные, потом визуализация – является залогом качества и эффективности в современном проектировании», – сказал Руслан Утяшев, руководитель отдела проектирования систем связи.

В ближайших планах компании – интеграция ТИМ-среды с CRM и ERP-системами компании для сквозной автоматизации процессов от проектирования до закупок и строительства.