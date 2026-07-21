АО «СиСофт Девелопмент» представило единый стандарт применения технологий информационного моделирования

Компания «СиСофт Девелопмент» представила «Стандарт по работе в программных продуктах линейки Model Studio CS и CADLib Модель и Архив» – первое подробное методическое руководство по организации технологий информационного моделирования (ТИМ) на базе отечественной цифровой платформы. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

Документ объемом более 300 страниц объединяет лучшие инженерные и управленческие практики внедрения информационного моделирования, актуальные требования нормативной базы и пошаговые инструкции по организации инженерных процессов на всех этапах реализации строительных проектов.

Если еще несколько лет назад основной задачей рынка было создание отечественных аналогов зарубежных САПР и BIM-решений, то сегодня перед ним стоит иной вызов: предприятиям необходимо научиться эффективно использовать эти технологии. Практика показывает, что успешное внедрение ТИМ зависит не только от программного обеспечения, но и от того, насколько правильно выстроены процессы, распределены роли, организована совместная работа специалистов и управление инженерными данными. Именно эти задачи и решает новый стандарт.

Появление подобных документов – естественный этап развития отечественной инженерной экосистемы. Когда технология достигает зрелости и начинает применяться на тысячах реальных проектов, неизбежно возникает потребность в единых правилах ее использования и возможности быстро получить ответы на типовые вопросы внедрения. Так формируются отраслевые стандарты, позволяющие тиражировать успешные практики и обеспечивать одинаково высокое качество реализации проектов независимо от их масштаба.

Представленный стандарт предназначен для широкого круга специалистов: заказчиков, генеральных проектировщиков, ГИПов, ТИМ-координаторов, рядовых инженеров и представителей госструктур, участвующих в экспертизе. Документ охватывает весь жизненный цикл объекта капитального строительства – от подготовки исходных данных и инженерных изысканий до строительства, ввода объекта в эксплуатацию и последующей эксплуатации. При этом стандарт опирается на действующую нормативную базу и более двух десятков национальных стандартов.

В отличие от традиционных инструкций по работе с программным обеспечением, документ описывает не отдельные функции системы, а организационную модель работы предприятия. В нем детально разбираются процессы на каждом этапе – от планирования и инициации проекта до его завершения. Стандарт четко регламентирует распределение ролей, правила ведения баз данных оборудования и материалов, а также порядок взаимодействия специалистов в едином информационном пространстве CADLib. Благодаря этому архитекторы, технологи и конструкторы работают в единой цифровой среде, где все изменения, замечания и версии моделей фиксируются в общей базе, что обеспечивает сквозную прослеживаемость задач и решений и исключает риск потери информации при передаче данных между подразделениями.

Стандарт объединяет организационные, методические и технические требования к работе с информационной моделью. Он унифицирует процессы информационного моделирования, задавая единые правила формирования, проверки, хранения и архивирования информационных моделей на всех проектах предприятия. Документ вводит прозрачную систему управления жизненным циклом модели – от стадии разработки и проверки до выпуска рабочей документации и передачи в архив, а также регламентирует взаимодействие всех инженерных специальностей в едином информационном пространстве. Значительное внимание уделено автоматизации выпуска проектной документации непосредственно из информационной модели, координации смежных разделов, централизованному управлению нормативно-справочной информацией и обязательным процедурам контроля качества, позволяющим выявлять ошибки и коллизии еще на ранних этапах проектирования.

Особую ценность для интеграторов представляет практический ИТ-раздел: в документе собраны прямые рекомендации для ИТ-отделов и ТИМ-координаторов по глубокой настройке программного обеспечения «СиСофт Девелопмент».

Важной особенностью стандарта стала его масштабируемость. Предлагаемые подходы одинаково применимы как в крупных промышленных холдингах, реализующих сложные инфраструктурные проекты, так и в небольших проектных организациях. Модульная структура документа позволяет адаптировать методологию под особенности конкретного предприятия с сохранением единых принципов организации работы.

Разработчики отмечают, что документ создавался на основе практического опыта внедрения Model Studio CS и CADLib Модель и Архив на российских предприятиях и отражает реальные сценарии применения технологий информационного моделирования, а не абстрактные методические рекомендации и теоретические выкладки.

«Когда технология становится массовой, предприятиям уже недостаточно просто приобрести современное программное обеспечение, важно понимать, как выстроить процессы так, чтобы получить от них максимальную пользу, – сказал Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор «СиСофт Девелопмент». – Именно поэтому вслед за зрелыми продуктами появляются стандарты и методологии, а лидеры рынка берут на себя не только технологическую, но и методологическую ответственность. Мы создавали данный документ как руководство, в котором собраны лучшие практики внедрения ТИМ, проверенные на реальных проектах. Он помогает компаниям не изобретать процессы заново, а сразу получить ответы на ключевые вопросы: как организовать совместную работу, управлять инженерными данными, распределить ответственность между участниками проекта и избежать типичных ошибок. Такой подход позволяет значительно сократить путь к эффективному использованию ТИМ и быстрее получить реальный измеримый результат».