Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо

На фоне повышения тарифов на домашний интернет и регулярной недоступности мобильного интернета россияне все активнее пользуются публичными точками Wi-Fi. Количество подключений к ним выросло на 350% всего за год. Платить за такой интернет не нужно, но подключение к таким сетям может быть небезопасным – за ними часто скрываются хакеры.

Без оплаты и проводов

Россияне нашли альтернативу постоянно дорожающему домашнему интернету, который, к тому же, может быть замедлен по желанию провайдера или вовсе отключен по требованию силовиков. Как пишут «Ведомости», ею стали публичные точки доступа Wi-Fi, число подключений к которым всего за год выросло в несколько раз.

Эти же точки доступа стали заменять россиянам и мобильный интернет, который регулярно не работает, загружая лишь несколько сайтов из «белого списка», и тоже постоянно дорожает. Некоторые точки Wi-Fi тоже подключены к сотовой сети и тоже часто работают по «белым спискам», но большинство все же работают на базе проводного интернета.

В отличие от домашнего и мобильного интернета, точки Wi-Fi в большинстве случаев обеспечивают бесплатный выход в Глобальную сеть.

jannoon328 / Freepik Публичные Wi-Fi - вовсе не идеальная панацея. Их тоже могут заблокировать или ограничить

Издание приводит статистику оператора публичного Wi-Fi Hot-WiFi, который предоставляет услуги публичного Wi-Fi кафе, гостиницам, торговым центрам и пр. Согласно этим данным, в первой половине 2026 г. подключений к публичным точкам доступа в России было в 3,5 раза больше, нежели годом ранее. Число сессий увеличилось до 4,1 млрд.

С чего все началось

Операторы домашнего интернета, в активах которых тоже есть публичные сети Wi-Fi, тоже подтверждают тенденцию – россияне действительно стали гораздо активнее пользоваться общедоступным беспроводным интернетом. Жители страны распробовали такой способ выхода в интернет в начале лета 2025 г., через несколько недель после того, как по стране прокатилась первая волна массовых блокировок мобильного интернета.

Как сообщал CNews, в тот период стали активно развиваться не только сами сети точек доступа, но и онлайн-карты с местами их расположения. Однако подключиться к таким точкам удается не всегда – часто авторизация в них осуществляется по SMS, но операторы связи, отключая мобильный интернет, иногда блокируют еще и текстовые сообщения. Так, например, произошло в Москве в марте 2026 г., когда многие районы города почти на месяц остались без мобильного интернета.

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Россияне не просто подключаются к публичным сетям Wi-Fi, но еще и активно пользуются ими. Если число сессий за год выросло на 350%, то объем потребляемого трафика за тот же период увеличился на 280% или в 2,8 раза.

По итогам первой половины 2026 г. он составил 3,6 млн ГБ. Россияне научились качать контент в самых разных местах – в бизнес-центрах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и пр. Например, объем скачанного трафика в публичных сетях Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях России первом полугодии 2026 г. достиг 3467 ТБ. Рост год к году – 77%, публикуют «Ведомости» статистику компании «Транстелеком». Число сессий за тот же период увеличилось в 2,2 раза, составив 9,2 млн.

Отсутствие мобильного интернета в Москве на протяжении почти всего марта 2026 г., вероятно, приучило россиян к активному пользованию публичными сетями Wi-Fi. По данным Hot-WiFi, с 1 января по 30 июня 2026 г. жители и гости российской столицы подключились к публичным точка около 611 млн раз – это в 3,4 раза больше, нежели годом ранее.

Суммарный общий объем переданного трафика в Москве за отчетный период перевалил за 548 тыс. ГБ. Здесь рост 2,8-кратный в сравнении с первой половиной 2025 г.

Россияне в поисках стабильности

Не желая сталкиваться с ограничениями мобильного интернета и «белыми списками», миллионы россиян «мигрировали в общественные сети в метро, ТЦ, кафе и бизнес-центрах, превратив Wi-Fi из дополнительной опции в критически важную инфраструктуру», сказала «Ведомостям» директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасия Биджелова. По ее словам, бизнес ответил взаимностью – стабильный Wi-Fi стал для них одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов.

Основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов заявил изданию, что блокировки мобильного интернета стали менять потребительские привычки. По его мнению, россияне даже начали выбирать места для досуга на основании того, есть там точка Wi-Fi или нет.

Но массовое бегство россиян в публичные сети Wi-Fi – это выгода не только для них самих, но и для киберпреступников, о чем CNews писал в сентябре 2025 г. Очень часто общедоступные точки доступа не имеют механизмов аутентификации. За счет этого киберпреступники запросто могут получать доступ к незащищенным устройствам, подключенным к той же сети Wi-Fi, что и они, говорится на сайте «Лаборатории Касперского».

«Самая большая угроза безопасности бесплатной Wi-Fi-сети состоит в том, что хакер может занять позицию между вами и точкой подключения. В результате вы будете связываться не с точкой доступа напрямую, а отправлять свои данные злоумышленнику, который затем передаст их дальше», – отмечают представители «Лаборатории Касперского».

Об опасностях публичных сетей Wi-Fi предупреждает и Сбербанк. ИБ-эксперты банка не сомневаются в небезопасности таких сетей и приводят в пример случай, когда пассажир «Сапсана» всего за несколько минут взломал сеть Wi-Fi в поезде и получил доступ к информации о пассажирах. Как сообщал CNews, это произошло в ноябре 2019 г.