«Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию

Всесторонней поддержкой и развитием дилерского канала займется специальное дистрибуторское подразделение, организованное в структуре компании «Сисофт девелопмент».

Это решение коснется ряда флагманских линеек «Сисофт девелопмент»: Model Studio CS, системы информационного моделирования и 3D-проектирования объектов промышленного и гражданского строительства; TechnologiCS – цифровой платформы автоматизации процессов подготовки, планирования и управления производством; TDMS – системы автоматизации технического и организационно-распорядительного документооборота на предприятиях промышленного и гражданского строительства; EnergyCS – программного комплекса для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем любой сложности.

Одна из целей развития дилерского канала — насыщение рынка решениями, которые нужны здесь и сейчас.

Наталья Остроухова, директор по дистрибуции компании «Сисофт девелопмент», сказала: «Перед дилерами «Сисофт девелопмент» стоит гигантский объем задач. Во-первых, множество пользователей проявляет интерес к технологиям информационного моделирования (ТИМ). Во-вторых, ряд крупнейших клиентов в области промышленного и коммерческого строительства сейчас решает задачи импортозамещения. Вопрос перехода на отечественные решения актуален также и для производственных компаний, реализующих на своих предприятиях проекты автоматизации производства, оптимизации планирования и управления. Помочь дилерам максимально квалифицированно и в оптимальные сроки ответить на эти и другие запросы рынка – наша основная цель на сегодня».

В задачи менеджеров дистрибуции входит всесторонний анализ каждого конкретного партнерского запроса с учетом таких факторов как региональное и отраслевое расположение дилера, портфель его заказов, возможности расширения пакета предлагаемых им продуктов по ТИМ, перспективы вступления в региональные ассоциации СРО и другие альянсы. Такой подход создает для дилеров новые возможности укрупнения своей доли рынка.

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Сейчас дилерская сеть компании охватывает более ста авторизованных партнеров на территории России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. В планах – расширение географии дилерского канала, наращивание внимания к партнерской экспертизе по каждой продуктовой линейке и сертификация учебных центров. Отдельное перспективное направление – сотрудничество с консалтинговыми партнерами.

Наталья Остроухова, директор по дистрибуции компании «Сисофт девелопмент», сказала: «Создание дистрибуторского подразделения – это эволюционный шаг в направлении качественных изменений нашей работы. Прекрасно, что к этому моменту у нас так много единомышленников в лице наших уважаемых дилеров, часть которых работает с нами уже 30 лет. Мы продолжим делать ставку на партнерский канал. Учитывая нашу совместную компетентность, ее дальнейший рост, потенциальные объемы рынка и его тенденции, можно сказать, что этот проект будет масштабным не только для компании, но и для всей отечественной отрасли ТИМ».