«Софтлайн Решения» оказала промышленному предприятию услуги в рамках перехода на CAD-системы отечественных вендоров

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оказала промышленному предприятию услуги по подбору и адаптации отечественного ПО. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали, поставили и внедрили базовые CAD-системы. Заказчик получил мультивендорное решение, закрыв задачу технологического проектирования на производстве.

Предприятие пищевой промышленности обратилось в «Софтлайн Решения», чтобы подобрать и внедрить отечественное ПО для технологического проектирования. Заказчику требовалось перейти с иностранного ПО на российское, чтобы своевременно модернизировать и ремонтировать производственные линии для бесперебойного выпуска продукции. Используемый ранее иностранный софт перестал отвечать требованиям информационной безопасности.

Выбирая ИТ-партнера, заказчик обращал внимание на наличие компетенций в работе с российскими САПР-решениями и опыт реализации комплексных проектов. «Софтлайн Решения» соответствовали этим требованиям, так как у компании большой опыт оказания таких услуг для предприятий из разных отраслей.

Специфика проекта заключалась в необходимости подобрать и обеспечить слаженную работу нескольких инструментов в сегменте инженерного ПО. Заказчик обозначил необходимость наличия всех продуктов в Едином реестре российского ПО и функциональные требования. Важное условие – возможность создавать техническую документацию в направлении машиностроения и строительства.

Специалисты «Софтлайн Решений» провели обследование ландшафта САПР-продуктов и подобрали комплексное решение на основе ПО трех вендоров. Во-первых, это «Компас-3D» («Аскон») – российская импортонезависимая система трехмерного проектирования, которая широко используется для самых разных задач, в том числе для проектирования технологической оснастки линий по выпуску продукции. Второе решение – «CADLib Модель» и «Архив» («СиСофт Девелопмент»). Информационная система CADLib становится для инженеров средой общих данных, где аккумулируется техническая документация и хранятся чертежи как по строительному направлению, так и машиностроению. Кроме того, была предложена отечественная САПР-система для автоматизации выполнения основных инженерных задач.

Предприятие по итогам технической демонстрации положительно оценило функциональные возможности всех продуктов и приняло решение о закупке. Специалисты «Софтлайн Решений» выполнили поставку ПО и организовали развертывание всех систем в инфраструктуре клиента.

Ключевой особенностью проекта стала организация онлайн-обучения инженеров. Эксперты «Софтлайн Решений» организовали учебный процесс сотрудников заказчика, используя собственный консультационный курс «Быстрый старт». С его помощью инженеры предприятия быстро адаптировались к работе с новым ПО. По итогам всех работ компания перешла на российское ПО и успешно решает задачи технологического проектирования и обеспечения бесперебойного функционирования производства.

«Специфика проекта была в том, что заказчику требовались компетенции по трем продуктам разных вендоров в рамках одного проекта внедрения. Кроме того, необходимо было закрыть задачи на стыке машиностроения и строительства – направлений, которые чаще всего идут раздельно. Эксперты «Софтлайн Решений» выполнили все работы в короткие сроки. Наша команда обладает экспертизой для реализации сложных проектов на базе САПР-систем, и мы обеспечиваем заказчикам требуемую эффективность бизнес-процессов. Если предприятиям необходимы такие услуги, то специалисты «Софтлайн Решений» реализуют проект безопасно, с предсказуемым результатом и выполнением всех гарантийных обязательств», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента решений САПР «Софтлайн Решений».