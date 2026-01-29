ПО «nanoCAD Механика Pro» в ИТ-ландшафте АЛРОСА

Для ИТ-поддержки полного цикла производства требуется формирование разнообразного ИТ-ландшафта, основанного на отечественном ПО. При этом более чем актуальна задача выстраивания комплексной системы проектирования, увязанной с процессами строительства и эксплуатации различных объектов.

При выборе программного обеспечения компания руководствуется следующими параметрами: интероперабельность программных продуктов; соответствие потребностям пользователей; автоматизация рутинных задач; возможность комплексного подхода в процессе внедрения и эксплуатации.

Внедрение СИМАП

Процесс внедрения системы информационного моделирования и автоматизированного проектирования (СИМАП) разделен в компании на четыре основных этапа, которые реализуются последовательно.

Этап 1. Проектирование и тестирование системы

На этом начальном этапе закладывается фундамент будущей системы. Работы сфокусированы на создании проектной документации, подготовке методических материалов и проверке функциональности программного решения в тестовом окружении. Этап объединяет три ключевых блока: техническое проектирование – разработка архитектуры системы, технических требований и проектных решений; разработка регламентов и шаблонов – создание официальных документов, регулирующих работу в системе (регламенты), и стандартных шаблонов в соответствии с методологией CAIP; развертывание и тестирование CИМАП – установка программного обеспечения в тестовой среде, проведение всесторонних испытаний для проверки корректности его работы и соответствия требованиям.

Этапы 2 и 3. Внедрение системы

Эти этапы связаны с подготовкой персонала и началом эксплуатации системы. Работы идут по двум параллельным направлениям: интеграция CИМАП с окружением – настройка взаимодействия новой системы с существующим ИТ-ландшафтом компании (базами данных, системами и программным обеспечением); обучение пользователей – проведение тренингов для будущих пользователей, чтобы обеспечить их готовность к работе в новых условиях.

Этап 4. Опытно-промышленная эксплуатация

Финальный этап нацелен на проверку системы в реальных рабочих условиях и ее окончательную доводку. Он состоит из двух последовательных шагов: выполнение пилотных проектов – реальные проекты компании запускаются и разрабатываются в новой системе. Это позволяет оценить ее практическую эффективность и выявить возможные недочеты; доработка регламентов и шаблонов – по результатам пилотной эксплуатации в разработанные регламенты работы и шаблоны вносятся финальные корректировки, позволяющие оптимизировать процессы и адаптировать их под реальные потребности бизнеса.

Внедрение «nanoCAD Механика Pro»

Отдел промышленных предприятий института «Якутнипроалмаз» зачастую сталкивается с проектными задачами, для решения которых требуется функционал машиностроительных САПР. Примеры:

– трехмерное твердотельное и поверхностное моделирование – создание цифровых макетов деталей и сборок, максимально приближенных к реальным объектам;

– параметрическое проектирование – быстрое изменение модели путем редактирования ее параметров (размеров, зависимостей), что идеально при создании семейств однотипных изделий;

– создание библиотек стандартных и типовых элементов, управление такими библиотеками – операции с библиотеками болтов, гаек, подшипников, шпонок, а также деталей, специфичных для предприятия (нормалей);

– внедрение и контроль корпоративных стандартов – обеспечение единых правил оформления чертежей, использования слоев, шрифтов, стилей линий;

– совместимость с другими системами – возможность импорта/экспорта данных из/в другие системы;

– организация совместной работы над проектом – параллельная работа нескольких специалистов над различными компонентами одного изделия.

Для решения таких задач компания выбрала «nanoCAD Механика Pro» – специализированную машиностроительную САПР от компании «Нанософт».

Когда 17 сотрудников института прошли обучение работе в этой программе, был инициирован пилотный проект: моделирование ленточного конвейера средствами «nanoCAD Механика Pro» и «Model Studio CS Строительные решения».

Процесс моделирования был разделен на два этапа.

1. Моделирование основной геометрии конвейера в «nanoCAD Механика Pro».

Благодаря возможностям работы с деталями (.dwp) и сборками (.dwz) система позволила оптимизировать создание 3D-модели конвейера. Процесс включал этапы моделирования отдельных деталей и их последующего объединения в сборки.

2. Интеграция 3D-модели конвейера в среду информационного моделирования

Интеграция 3D-модели конвейера в общую информационную модель по разделу ТХ выполнена с применением инструментов передачи моделей из «nanoCAD Механика Pro» в решения на платформе nanoCAD. Модель конвейера в dwg-формате передана в Model Studio CS Строительные решения и стала органичной частью информационной модели ТХ.

Результаты

В рамках общей стратегии СИМАП точечное внедрение специализированной машиностроительной САПР «nanoCAD Механика Pro» в отделе промышленных предприятий института «Якутнипроалмаз» заслуживает особого внимания. Это наглядный пример того, как общая стратегия реализуется на уровне конкретных подразделений, решающих уникальные задачи.

Потребности отдела были четко сформулированы: требовались инструменты продвинутого 3D-моделирования, параметрического проектирования, управления библиотеками стандартных элементов, а также корпоративные стандарты и обеспечение совместимости с другими системами. Выбор «nanoCAD Механика Pro» оказался стратегически верным: этот продукт полностью соответствует заявленным требованиям и хорошо встраивается в общий ИТ-ландшафт на базе платформы nanoCAD.

Успех внедрения обеспечен комплексным подходом, включавшим обучение сотрудников и выполнение пилотного проекта.