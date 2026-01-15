«Сисофт Разработка» выбирает компоненты C3D Toolkit для развития собственных инженерных решений

Компания «Сисофт Разработка» лицензировала модули C3D Modeler, C3D Solver и C3D Converter для развития функциональности российской комплексной системы трехмерного проектирования MS и кроссплатформенного решения для управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла XLib. Компоненты C3D Modeler, C3D Solver и C3D Converter входят в состав C3D Toolkit – специализированного инструмента разработки программного обеспечения (SDK), отвечающего за построение, редактирование, визуализацию и конвертацию геометрических моделей.

Ключевыми критериями выбора программных компонентов для развития собственных инженерных решений стали зрелость продуктов, возможность быстрой интеграции в существующее ПО, прозрачная лицензионная политика и долгосрочное планирование развития. Немаловажным оказался и позитивный опыт дружественной компании «Нанософт разработка», использующей C3D Toolkit уже много лет.

Специалисты «Сисофт Разработка» провели тестирование модулей C3D Toolkit и подтвердили возможность применения ядра в новых перспективных продуктах, где требуются геометрические вычисления и построения. Полученные результаты демонстрируют высокий потенциал технологий C3D Labs, что позволит предоставить улучшенные функциональные возможности новых продуктов и подсистем MS и XLib широкому кругу российских инженеров и проектировщиков.

Дмитрий Куликов, директор департамента разработки «Сисофт Разработка», сказал: «Сисофт Разработка» является не только разработчиком коммерческого ПО для проектирования и строительства технически сложных объектов, но и исполнителем особо значимых проектов Министерства цифрового развития России. Поэтому мы тщательно отбираем средства и компоненты разработки: надежность, безопасность и функциональная достаточность чрезвычайно важны для нас. Компоненты геометрического ядра C3D являются единственным российским графическим ядром, которое коммерциализировано и проверено временем. «Сисофт Разработка» – надежная компания, создающая надежные продукты, поэтому мы работаем только с надежными партнерами и надежными решениями».

Олег Зыков, генеральный директор C3D Labs, отметил: «Геометрическое ядро C3D Modeler уже лежит в основе ряда отечественных инженерных систем, которые ежедневно используют тысячи специалистов. Присоединение компании «Сисофт Разработка» к их числу – важный шаг для всей российской отрасли инженерного ПО. Интеграция компонентов C3D Toolkit в решения MS и XLib укрепит позиции отечественных технологий в сфере проектирования и откроет новые возможности для российских проектных и строительных компаний».