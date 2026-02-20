«Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности

Оборот «Софтлайн» за 2025 г. и его структура

Группа компаний «Сотфлайн» (Softline) представила финансовые итоги 2025 г. Оборот компании составил 131,9 млрд руб., увеличившись за год на 9%. В структуре оборота 32% пришлось на оборот от продажи собственных решений - 42,2 млрд руб. (рост за год - 22%).

В структуре оборота из собственных решений группы на «ПО и другие продукты» пришлось 1,53 млрд руб. (снижение за год - 67%), на «Услуги и облачные решения» - 31,03 млрд руб. (рост за год - 20%), на «Оборудование» - 2,4 млрд руб. (рост за год - 67%), на «Высокотехнологичные продукты» - 7,3 млрд руб.

Снижение показателя по сегменту «ПО и другие продукты» в «Софтлайне» объяснили «закрытием некоторых продуктов для усиления фокуса над более перспективными разработками внутри данного сегмента».

Фото: ГК Softline Группа «Софтлайн» показала в 2025 г. рост оборота, валовой прибыли и EBITDA, но у нее снизилась рентабельность и чистая прибыль

Под «Высокотехнологичной продукцией» понимается продукция подмосковного завода VPG LaserOne (бывший НТО «ИРЭ-Полюс»), приобретенного «Софтлайн» в 2024 г. за 4,5 млрд руб.

На сторонние решения в структуре оборота пришлось 89,6 млрд руб. (рост за год - 4%) В том числе на «ПО и облачные решения» - 71,84 млрд руб. (рост - 14%), на «Услуги» - 2,9 млрд руб. (рост - 19%), на «Оборудование» - 14,9 млрд руб. (снижение за год - 28%). Снижение оборота по сегменту «Оборудование» в «Софтлайне» пояснили «высокой базой прошлого периода, вызванной резким ростом спроса на оборудование».

Валовая прибыль «Софтлайна» и ее структура

Валовая прибыль увеличилась за год на 26% и составила 46,6 млрд руб. На продажу собственных решений группы пришлось 68% от валовой прибыли - 31,6 млрд руб. (рост за го - 27%). Валовая рентабельность составила 35,4% (в процентах от оборота, рост на 4,4 процентных пункта).

По словам финансового директора «Софтлайн» Артема Тараканова, опережающий рост валовой прибыли по сравнению с ростом оборот стал следствием «фокуса на высокомаржинальных решениях и максимилизации прибыльности по каждому проекту».

В структуре валовой прибыли среди собственных решений группы на сегмент «ПО и другие продукты» пришлось 1,4 млрд руб. (почти двукратный рост за год), на «Услуги и облачные решения» - 25,9 млрд руб. (рост за год - 25%), на сегмент «Оборудование» - 448 млн руб. (снижение за год - 62%), на «Высокотехнологичные продукты» - 3,83 млрд руб., (рост за год - 76%).

На сторонние решения пришлось 15,03 млрд руб. (рост за год - 25%). В том числе на сегмент «ПО и облачные решения» пришлось 9 млрд руб. (рост за год - 29%), на «Услуги» - 1,9 млрд руб. (рост за год - 26%), на «Оборудование»» - 4 млрд руб. (рост за год - 16%).

Показатель EBITDA, операционна и чистая прибыль

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 8,1 млрд руб. (рост за год - 14%). Рентабельность по данному показателю составила 6,1% (в процентах от оборота, без значительных изменений) и 17,3% (в процентах от валовой прибыли, снижение на 1,9 процентных пункта).

«Сдержанную» динамику рентабельности по скорректированному показателю EBITDA в «Софтлайне» объяснили ростом операционных затрат (особенно в части заработной платы), общей инфляцией, сопровождающейся сокращением бюджетов заказчиком на ИТ-решения и переносом нескольких крупных проектов на 2026 г. (при отражении крупных расходов в отчетности за 2025 г.).

Операционная прибыль составила 2,4 млрд руб. (без значительных изменений), чистая прибыль составила лишь 14 млн руб. - менее 1% от показателя 2024 г. В «Софтлайне» пояснили, что «крупнейшей статьей расходов, оказывающей давление на чистую прибыль по итогам 2025 г.», были процентные расходы, рост которых связан с ростом ключевой процентной ставки ЦБ и увеличением долгового портфеля для финансирования текущей деятельности компании. «Кроме того, динамика показателя объясняется высокой базой прошлого периода, обусловленной единоразовыми доходами, не связанными с операционной деятельности групп», - добавили в «Софтлайне».

Размер нераспределенной чистой прибыли на конец 2025 г. составил 10,5 млрд руб. На конец 2025 г. чистый долг составлял 19,95 млрд руб. (рост за год - в полтора раза), скорректированный чистый долг - 14 млрд руб. (двукратный рост за год).

Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составляет 2x, по итогам 2024 г. этот коэффициент составлял 1,9x. Скорректированный чистый долг не учитывает пакет «высоколиквидных» ценных бумаг на сумму 1,5 млрд руб., принадлежащих «Софтлайну».

Количество сотрудников компании на конец 2025 г. составила 10,7 тыс. человек, из них половина являются «высококвалифицированными" разработчиками и инженерами.

Финансовые показатели «Софтлайна» за IV квартал 2025 года

В IV квартале 2025 г. оборот «Софтлайн» составил 58,1 млрд руб. (рост за год - 17%), В структуре оборота 28% пришлось на продажи собственных решений группы - 16,2 млрд руб. (рост за год - 18%).

Валовая прибыль за IV квартал 2025 г. составила 19,5 млрд руб., увеличившись за год на 50%. На продажу собственных решений группы пришлось 60% от валовой прибыли. Валовая рентабельность составила 33,5% (рост за год - 7,3 процентных пункта).

Скорректированный показатель EBITDA за IV квартал 2025 г. составил 3,3 млрд руб. (рост за год - 33%). Операционная прибыль увеличилась на 68% до 1,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 1 млрд руб. (без значительных изменений).

Прогноз на 2026 год

По прогнозам, в 2026 г. оборот «Софтлайн» увеличится до 145 - 155 млрд руб., валовая прибыль вырастит до 50-55 млрд руб. (за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений), скорректированный показатель EBITDA увеличится до 9-9,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2026 г. не должно превысить двух раз.